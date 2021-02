Haaland: Si seguimos jugando así no tenemos posibilidad alguna en Sevilla

Liga de Campeones

Lunes 15| 7:08 am





El delantero noruego Erling Haaland dijo, en declaraciones al canal Sky, que si su equipo, el Borussia Dortmund, sigue jugando como en los últimos partidos no tendrá posibilidad alguna de imponerse el miércoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Sevilla.



"Si jugamos como en los últimos partidos no tendremos posibilidad alguna", advirtió Haaland al ser interrogado sobre el partido del miércoles.



Haaland reconoció que en el pasado ha vivido situaciones de crisis similares y que procura no reflexionar mucho sobre ello aunque admitió que es difícil cuando se tiene la impresión de que todo se ha puesto en contra.



"Hay que tratar de poner otra vez el reloj a cero y darle energía positiva al equipo lo más pronto posible", señaló.



Haaland agregó que la clave para mejorar es que el equipo siga en los partidos el plan diseñado por el entrenador Edin Terzic y no lo abandone en momentos difíciles.



"Tenemos que procurar mantener el plan. El entrenador nos da un plan porque cree que con él podemos ganar", explicó.



El Dortmund pasa por una mala racha que lo ha hecho caer hasta el sexto lugar la Bundesliga con lo que la clasificación para la Liga de Campeones está en serio peligro.



"Para mí es algo especial jugar la Liga de Campeones y espero de nosotros que nos clasifiquemos cada temporada. Estamos en el camino hacia la mejoría, estoy 100 por 100 convencido de que lo veremos en esta temporada", añadió. / EFE