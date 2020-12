El PSG emerge de entre las sombras

Liga de Campeones

Miércoles 2| 6:07 pm





Durante muchos minutos el Paris Saint Germain miró de tú a tú a la Liga Europa, pero un poco de fortuna y una decisión errónea del entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, facilitaron el triunfo por 1-3 del equipo francés, que se mantiene en la carrera por el pase a octavos de final.



Los parisinos se llevaron el encuentro con tantos de Neymar, por partida doble, y Marquinhos, ante un Manchester United que logró empatar por medio de Marcus Rashford, que tuvo un disparo al larguero de Cavani para ponerse por delante y que terminó con diez por expulsión de Fred.



Un gran resultado sacó el PSG de Old Trafford para el juego que desplegó, y eso que empezó muy bien, volcándose sobre la meta de De Gea y encontrando el premio a los cinco minutos.



Kylian Mbappé disparó desde la frontal, la pelota rebotó en un futbolista del United y le cayó en el segundo palo a Neymar, quien casi sin anguló enganchó una volea para superar a De Gea.



Los parisinos se adelantaron, pero no aprovecharon su superioridad inicial ante un United que puso un once muy ofensivo.



Florenzi probó a De Gea desde fuera del área y el español atrapó sin problemas también una chilena mansa de Neymar.



Aguantó el arreón el United y tuvo suerte de no perder el partido en el momento en que se calentó el encuentro. Una pequeña tangana desembocó en un cabezazo de Fred a Paredes. El árbitro no lo vio, porque estaba dialogando con otros jugadores, así que tuvo que ir al VAR a revisarlo.



Cuando parecía que Daniele Orsato iba a echar al brasileño, le sacó solo amarilla, para incredulidad hasta del propio Fred.



El haber esquivado la bala subió el ánimo del United, que empezó a merecer el empate y lo logró con más fortuna.



Marcus Rashford, el verdugo del PSG en los dos últimos choques entre estos dos equipos, disparó desde fuera del área, la pelota tocó en Pereira y despistó a Navas cambiándole la trayectoria.



El United le había dado la vuelta a la tortilla y mientras Neymar se encaraba con los rivales, los 'Diablos Rojos' rozaron el segundo en una ocasión a puerta vacía que Martial de primeras mandó a las nubes.



Volcados estaban los parisinos y en las contras picaba con fuerza el United, que puso decantar la balanza con una vaselina de Cavani que se estrelló en el larguero y el rechace posterior que no aprovechó Martial.



La respuesta del PSG tenía que llegar en algún chispazo de Mbappé o Neymar, a los que se fiaba toda la confianza. En una de estas que al francés le dio por encarar, logró un córner del que salió la mejor ocasión para el PSG en toda la segunda parte.



Un remate de cabeza de Marquinhos, al que habían partido una ceja minutos antes -nada para el criterio de Orsato-, que se marchó al travesaño.



Movió el banquillo Tuchel, metió a Mitchel Bakker y a Ander Herrera y no tardó en darle rédito. De Gea le sacó una abajo a Baker y del córner resultante llegó el tanto de Marquinhos. Despeje de la defensa del United, remate en la frontal, rebote y el central la empujó delante de De Gea.



Se le había puesto todo de cara al PSG, que tuvo un espaldarazo final, cuando Fred, al que Solskjaer tenía que haber quitado mucho antes, fue expulsado por doble amarilla.



Y ni con uno más estuvieron más tranquilos los franceses, que casi ven cómo les empatan primero con una volea de Pogba desde la frontal y después con un cabezazo de Bruno Fernandes.



Cuando el United entregó las armas en el tiempo añadido, Neymar lo sentenció, poniendo el grupo al rojo vivo.



El United queda primero, a la espera de visitar la casa del Leipzig, empatado a nueve puntos con el PSG y los alemanes.



Los franceses recibirán en casa la semana que viene al Istanbul Basaksehir.



- Ficha técnica:



1 - Manchester United: De Gea; Telles, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka (Ighalo, m.90); Fred, Fernandes, McTominay; Martial (Greenwood, m.79), Rashford (Pogba, m.74) y Cavani (Van de Beek, m.79).



3 - Paris Saint Germain: Navas; Kimpembe, Diallo (Gueye, m.90), Marquinhos, Florenzi (Kehrer, m.79); Paredes (Herrera, m.65), Pereira, Verratti (Rafinha, m.79); Mbappé, Kean (Bakker, m.65) y Neymar.



Goles: 0-1. Neymar, m.6, 1-1. Rashford, m.32, 1-2. Marquinhos, m.69 y 1-3. Neymar, m.91.



Árbitro: Daniele Orsato (ITA) expulsó por doble amarilla a Fred (m.70) por parte de los locales y a Paredes (m.38) por parte de los visitantes.



Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el estadio Old Trafford (Manchester) a puerta cerrada. EFE