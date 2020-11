Morata hizo fiesta en la casa de Puskás

Liga de Campeones

Miércoles 4| 7:13 pm





Redacción deportes. El español Álvaro Morata prolongó su momento dulce este miércoles y anotó un doblete para impulsar el triunfo por 4-1 del Juventus contra el Ferencvaros en el Puskas Arena de Budapest, dedicado al legendario delantero internacional húngaro y del Real Madrid, en la tercera jornada del grupo G de la Liga de Campeones.



Con su cuarto gol en 'Champions' este curso, el sexto de su brillante temporada, Morata puso cuesta abajo un partido cómodo para el Juventus de Andrea Pirlo, que completó su goleada con dos regalos de la zaga rival, castigados por el argentino Paulo Dybala y un gol en propia meta del georgiano Lasha Dvali.



Tras la derrota 0-2 sufrida la semana pasada contra el Barcelona, mucho más contundente de lo que muestra el resultado, el Juventus reaccionó con un triunfo por 4-1 ante el Crotone el pasado domingo y superó con facilidad este miércoles al Ferencvaros para poner pie y medio en los octavos de final.



Los hombres de Pirlo son segundos con seis puntos, a tres del líder Barcelona, mientras que el Ferencvaros y el Dinamo Kiev cierran la tabla con un solo punto.



Ante los 20.000 espectadores del Puskas Arena, dedicado al inolvidable delantero de Hungría y del Real Madrid, autor de más de 600 goles en su carrera, el Juventus tardó menos de diez minutos en encarrilar su victoria.



El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, alineado por Pirlo en el lateral derecho, en un once inicial sin Dybala, realizó una gran jugada por la banda y metió un centro que, rozado por Cristiano, Morata remató a placer para subir el 1-0 al marcador.



No le faltó coraje al Ferencvaros, que se acercó en algunas ocasiones al área rival, pero las mejores oportunidades siguieron siendo para el Juventus, en el que primero Federico Chiesa y luego Cristiano, anticipado en el último momento por el esloveno Miha Vlazic tras una gran asistencia de Morata, rozaron la doble ventaja antes del descanso.



Eso sí, a Pirlo le surgieron problemas en el centro del campo al empezar la segunda parte. El brasileño Arthur Melo, que fue titular, se retiró por molestias musculares, aunque según pudo saber EFE de fuentes cercanas al jugador solo fue por precaución, mientras que más seria pareció la lesión del galés Aaron Ramsey.



Pero la superioridad técnica juventina siguió marcando la diferencia y, a la hora de juego, Cristiano ofreció un buen pase raso a Morata para que éste lo enviará a una escuadra con un certero disparo con la pierna derecha.



Fue el golpe que acabó definitivamente con el Ferencvaros. Pirlo dio descanso al delantero madrileño y dio paso a Dybala, y el argentino aprovechó dos inexplicables errores del club húngaro para sentenciar el encuentro.



Primero fue Vlazic quien falló un pase defensivo y, con complicidad del meta Dibusz, abrió el camino para el 3-0 de la "Joya" en el 71. Diez minutos más tarde, de nuevo Dibusz falló una cómoda salida de balón y lo entregó a Dybala, cuyo disparo acabó entre las mallas tras un decisivo toque del georgiano Lasha Dvali.



Fue gol en propia meta, para la decepción de Cristiano, quien miró muy mal a su compañero porque quería mejorar su cuenta goleadora en la Liga de Campeones, algo que finalmente no logró. CR7 lleva 130 dianas, por las 118 del argentino del Barcelona Lionel Messi.



En el minuto 90 el Ferencvaros logró el tanto del honor, gracias al marfileño Franck Boli, para el definitivo 1-4.

- Ficha técnica:



1. Ferencvaros: Dibusz; Lovrencsis, Blazic, Dvali, Botka (Heister, m.68); Zubkov (Uzuni, m.81), Somalia, Khratin, Siger, Nguen (Mak, m.74); Isael (Boli, m.74).



4. Juventus: Szczesny; Cuadrado (Frabotta, m.76), Bonucci, Chiellini, Danilo; Ramsey (McKennie, m.53), Arthur (Bentancur, m.46), Rabiot; Chiesa (Bernardeschi, m.76), Cristiano y Morata (Dybala, m.67).



Goles: 0-1, m.8: Morata; 0-2, m.60: Morata; 0-3, m.71: Dybala; 0-4, m.81: Dvali (p.p); 1-4, m.90: Boli.



Árbitro: Orel Grinfeld (Israel). No hubo amonestaciones.



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo G de la Liga de Campeones disputado en el Puskas Arena de Budapest ante cerca de 20.000 espectadores. / EFE