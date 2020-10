Flick: Estamos muy bien ahora pero eso no sirve de nada en marzo y abril

Liga de Campeones

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, trató de quitarle peso al favoritismo de su equipo para volver a ganar la Liga de Campeones y dijo que el actual estado de sus jugadores no sirve de nada cuando se disputen las eliminatorias directas en marzo y abril.



"El Bayern siempre es candidato. Siempre hemos estado en la competición en primavera. Ahora nos sentimos muy pero muy fuertes. pero eso no sirve de nada en marzo y abril cuando se disputen las eliminatorias directas", dijo Flick en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana contra el Lokomotiv Moscú.



Flick declaró que, pese al deseo de repetir el título de la Liga de Campeones, la Bundesliga debe ser siempre la prioridad.



"Para mí la Bundesliga es la base de todo. En la Bundesliga se decide si jugamos o no la Liga de Campeones. Naturalmente la Liga de Campeones es algo especial y procuraremos tener el máximo éxito posible", comentó.



Con respecto al actual estado del equipo Flick reconoció que estaba muy satisfecho con los últimos tres partidos, que se saldaron con goleadas por 1-4 ante el Arminia Bielefedl, 4-0 ante el Atlético de Madrid y 5-0 ante el Eintracht Fráncfort.



Flick podrá contar mañana con Serge Gnabry, que se perdió el duelo contra el Atlético de Madrid por un "falso positivo" de coronavirus, y con Leroy Sané, que había sido baja por una lesión de rodilla y reapareció el sábado con gol ante el Eintracht.



Por contra, Alphonso Davies es baja por una lesión de ligamentos de tobillo.

EFE