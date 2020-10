Marcos Alonso, entre los sancionados para el inicio de la Champions

Liga de Campeones

El español Marcos Alonso, lateral zurdo del Chelsea, figura entre los jugadores que se perderán por sanción el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones 2020/21.



El internacional hispano no podrá jugar las dos primeras jornadas de esta edición tras la expulsión sufrida en el partido de ida de los pasados octavos de final ante el Bayern Múnich por golpear sin balón al polaco Robert Lewandowski.



Se perdió la vuelta por este motivo y ahora estará ausente este martes frente al Sevilla en Stamford Bridge y el miércoles 28 en el campo del Krasnodar.



Los demás jugadores que no podrán jugar por sanción son Franco Vezzoni (Inter Milán), Boubacar Kamara (O. Marsella), Leighton Clarkson (Liverpool/expulsado en octavos de la última Champions juvenil, se perderá tres encuentros), Emre Can (Borussia Dortmund/le quedan tres partidos), Douglas Santos (Zenit San Petersburgo) y Simon Deli (Brujas). / EFE