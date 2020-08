Setién: "Lewandowski es bueno, pero no está a la altura de Messi"

Liga de Campeones

Jueves 13





FREDDY PERDOMO

Quique Setién, entrenador del FC Barcelona, habló en la previa del encuentro entre Bayern y Barca por los cuartos de final de la Champions League, y el técnico culé confía en las opciones de los suyos para vencer al conjunto bávaro.

Setién respondió las últimas declaraciones del ex futbolista alemán Lothar Matthaus, que aseguró que “Messi se enfrenta a su sucesor como el mejor jugador del mundo: Robert Lewandowski. Es el mejor jugador, no sólo el mejor delantero”. El cántabro reconoció el gran nivel del delantero polaco, pero mantiene que al nivel de Messi no hay nadie. “Es un gran futbolista, pero creo que no está a la altura de Leo. Eso creo que está claro. Es verdad que está en un grandísimo momento y que está muy bien asistido por muchos compañeros que tiene alrededor. Está muy bien, pero Leo también” declaró.

El técnico español espera un duelo complicado, en el que sabe que enfrentará a un Bayern con muchos goles y gran nivel de juego, “Sabemos el potencial del rival. Intentaremos minimizar sus puntos fuertes. Son potencialmente extraordinarios, pero también nosotros lo somos. Creo que será un partido igualado, con alternativas para los dos. Seguro que tenemos mucho que decir en este partido”.

Setién fue claro con lo vital que será para el club culé ser protagonistas con el balón. El Barca confía en frenar la amenaza ofensiva del Bayern, por lo que deberá distribuir muy bien su mediocampo y defensiva para buscar mantener la posesión del juego y frenar el ataque rival. “Será importante tener el balón porque nos permitirá defender menos tiempo sin él. Eso sería positivo por el potencial ofensivo que tiene el Bayern. Es obvio que si tienes el balón, no pueden hacerte daño. Todo dependerá del acierto” declaró Setién.

Lo que si queda claro es que el FC Barcelona tendrá que firmar un partido sobresaliente para romper las apuestas y dejar fuera al Bayern, el único de los ocho que está en Lisboa que lo ha ganado todo hasta ahora en esta Champions, y desde que se reinició la temporada en 2020, además de venir de una victoria 7-1 en el marcador global a Chelsea.