El Bayern abre la temporada de la Bundesliga con visita al Gladbach

El campeón alemán, Bayern Múnich, aún con muchas interrogantes, abrirá este viernes la temporada de la Bundesliga con una visita al Borussia Mónchengladbach en un partido en el que espera iniciar el camino hacia su décimo título consecutivo, en un curso de la Bundesliga que contará ya con público, aunque limitado al 10 por cierto.



Alcanzar una vez más la ensaladera sería un récord, no solo para Alemania sino para Europa, y superaría la marca que el propio club bávaro comparte con el Juventus Turín de 9 ligas nacionales consecutivas.



No obstante, el Bayern llega al comienzo de Bundesliga -que también será el primer partido oficial del nuevo entrenador Julian Nagelsmann- con muchos interrogantes.



Muchos internacionales se han incorporado tarde al equipo. Además hay jugadores importantes que han pasado por lesiones durante la preparación o que todavía están lesionados.



Mañana estarán ausentes Lucas Hernández, que ha empezado a correr después de una operación de rodilla, y Benjamin Pavard, con una lesión de tobillo. Alphonso Davies, que también estuvo lesionado, ya ha vuelto a los entrenamientos con lo que Nagelsmann tiene al menos una alternativa más para el lateral izquierdo.



Para el lateral derecho, ante la lesión de Pavard, tendrá que recurrir muy seguramente a Bouna Sarr, un jugador que estuvo muy lejos de convencer en los minutos que tuvo en la temporada pasada.



Si Nagelsmann considerara que el partido llega demasiado pronto para Davier podría recurrir a Omar Richards, nuevo fichaje procedente del Reading de la segunda división inglesa.



El único gran fichaje del Bayern para esta temporada ha sido el del central francés Dayot Upamecano, que será seguramente titular al lado de Tanguy Nianzou o de Niklas Süle.



Una de las grandes preguntas es si se podrá compensar la pérdida de David Alaba, Jerome Boeteng y Javi Martínez en la parte defensiva.



El Gladbach también estrena entrenador, Addi Hütter, procedente del Eintracht Fráncfort.







EL BAILE DE ENTRENADORES



El relevo en los banquillos ha sido una constante para esta temporada. Solo seis entrenadores siguen en los mismos equipos que dirigieron la temporada anterior, entre ellos Thomas Reis y Stefan Leitl de los recién ascendidos Bochum y Furth.



Los otros que permanecen son Urs Fischer, del Union Berlín, Pellegrino Matarrazo, del Stuttgart, Christian Streich, del Friburgo, y Sebastian Hoeness, del Hoffenheim.



El subcampeón, RB Leipzig, tendrá ahora en el banquillo al estadounidense Jeffrey March, procedente del Salzburgo, y tendrá su debut liguero el domingo contra el Maguncia. El tercero en discordia, el Borussia Dortmund, tiene ahora en el banquillo a Marco Rose, que dirigió en las temporadas anteriores al Gladbach.



El Dortmund empieza su recorrido en el partido de fondo de sábado contra el Eintracht Fráncfort.



El Leipzig y el Dortmund son los equipos que sobre el papel están destinados a disputarle la hegemonía al Bayern.



El Leipzig ha perdido a Upamecano, ahora en el Bayern, y el Dortmund a Jadon Sancho, traspasado al Manchester United, pero, a día de hoy, ha logrado mantener en sus filas a Erling Haaland y ha fichado al holandés Donyiell Malen, que seguramente será titular mañana y formará la tripleta de ataque junto a Marco Reus y Haaland.



El Dortmund llega al duelo contra el Eintracht con bajas importantes. Thomas Meunier faltará por covid 19 y Mateo Morey por su lesión de rodilla con lo que Rose tendrá que recurrir seguramente a Felix Passlack para el lateral derecho.



También faltan Mats Hummels, con problemas de rodilla, y Rafael Guerreiro, con problemas en los gemelos, lo que agrava los problemas en defensa.



El Dortmund, además, estrena en la portería a Gregor Kobel, procedente del Stuttgart.







PÚBLICO EN TODOS LOS ESTADIOS



El público tendrá acceso a los estadios aunque con un aforo reducido. La regla contempla un máximo del 10 por ciento de la capacidad del estadio pero sin que se lleguen a superar los 25.000 espectadores.



La condición para ello es que la incidencia semanal no supere los 100 contagios por 100.000 habitantes lo que de momento no ocurre en ninguna de las ciudades donde se jugará la primera jornada.



La incidencia semanal para toda Alemania es actualmente de 27,3 contagios por 100.000 habitantes.



El siguiente es el programa completo de la jornada:



Viernes:



Borussia Mönchengladbach-Bayern (20:30)



Sábado:



Wolfsburgo-Bochum, Union Berlín-Bayer Leverkusen, Stuttgart-Furth. Augsburgo-Hoffenheim y Arminia Bielefeld-Friburgo (15:30).



Borussia Dortmund-Eintracht Fráncfort (18:30)



Domingo:



Maguncia-RB Leipzig (15:30).



Colonia-Hertha (17:30)



/ EFE