El Friburgo derrota al Borussia Dortmund

Liga Alemana

Sábado 6| 12:45 pm





El Friburgo se impuso este sábado por 2-1 al Borussia Dortmund, rival del Sevilla en octavos de final de la Liga de Campeones, que sigue sin lograr sacudirse de la crisis por la que atraviesa.



La derrota aleja al Dortmund de las casillas de la Liga de Campeones puesto que los competidores han logrado ganar sus partidos.



El Leipzig se impuso por 0-3 al Schalke, el Bayer Leverkusen derrotó por 5-2 al Stuttgart y el Wolfsburgo por 0-2 al Augsburgo.



El Dortmund le permitió poco al Friburgo durante la primera parte. El Friburgo remató a puerta en el minuto 12 y luego no volvió a rematar sino hasta el 50 con un disparo desde fuera del área de Jeong que terminó en la portería.



Dos minutos después el francés Jonathan Schmid, también con un remate desde la distancia, marcó el segundo para el Friburgo.



El meta, Manfred Hitz, fue en parte responsable del gol. El remate fue el primer poste y rebotó en él para luego tocar el brazo de Hitz e irse al fondo de la red.



Antes la mejor ocasión la había tenido el Dortmund, con un remate al larguero de Emre Can, pero, en términos generales, había tenido dificultades para llegar a puerta y las cosas no cambiaron tras los dos goles del Friburgo aunque la presión aumentó.



Yousuffa Moukoko logró el descuento en el 76 a pase de Erling Haaland y en el cuarto de hora final el Dortmund estuvo volcado al ataque pero llegando pocas veces a posiciones claras para rematar a puerta.



La distancia que separa al Dortmund ahora del cuarto lugar es de 3 puntos, que de momento ocupa el Leverkusen.



El Friburgo, con la victoria, vuelve a meterse en la pelea por los puestos europeos.



El Leipzig, con su victoria, se consolidó en el segundo lugar, a siete puntos del líder Bayern que anoche derrotó al Hertha por 0-1.



El tercero ahora es el Wolfsburgo, con tres puntos menos que el Leipzig y ya seis por encima del Dortmund



En la parte baja de la clasificación la situación del Schalke sigue sin mejorar tras la derrota ante el Leipzig. El penúltimo clasificado, el Maguncia, en cambio, logró una victoria por 1-0 ante el Unión Berlín con lo que recorta a cuatro puntos la distancia que lo separa de las casillas de la permanencia. EFE