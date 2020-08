Dortmund niega contactos con Manchester United por Jadon Sancho

Liga Alemana

Jueves 6| 5:44 am





El Borussia Dortmund ha negado que haya habido contacto alguno con el Manchester United en relación a un posible traspaso de Jadon Sancho, delantero pretendido por el club inglés-



"Entre el Borussia Dortmund y Manchester United no ha habido ni hay contacto alguno con respecto a Jadon Sancho", dijo el director administrativo del Dortmund, Hans Joachim Watke, en declaraciones que recoge el diario "Süddeutsche Zeitung" de Múnich.



"Ni directa ni indirectamente ni a través de intermediarios", agregó.



El Dortmund ha fijado como meta límite este fin de semana para que un club presente una oferta por Sancho. De lo contrario, el jugador viajará con el equipo a la concentración en Suiza y jugará al menos una temporada más con el Dortmund.



El club además ha dejado claro que no aceptará ofertas que estén por debajo de los 120 millones de euros.



"No ha habido ninguna oferta por Sancho. Pero nosotros de forma preventiva hemos dicho que la oferta no puede bajar de 120 millones", afirmó Watzke.



Watzke aseguró que Sancho y su agente lo sabe y que no espera dificultades puesto que el jugador lo ha aceptado y es una persona íntegra.



Con ello Watzke recordaba indirectamente el caso de Ousmane Dembelé que se declaró en rebelión en su momento para forzar su traspaso al Barcelona, lo que el directivo descarta que pueda ocurrir con Sancho.



En medios ingleses y alemanes se había dicho que entre Sancho y ManU había ya un acuerdo y que había negociaciones con el Dortmund.



El diario "Bild" aseguró que el Dortmund había puesto las negociaciones en manos de un intermediario.



El director deportivo del Dortmund, por su parte, se mostró convencido de que Sancho viajará a la concentración y jugará la próxima temporada con el Dortmund.



"Parto de la base de que el lunes Jadon viajará a la concentración y que la próxima temporada jugará con nosotros", dijo. / EFE