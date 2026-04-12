La Vinotinto

Sudamericano Sub-17: La Vinotinto busca el cupo directo al Mundial contra Brasil

La selección nacional se encuentra en la tercera posición del Grupo B, superada por Argentina y Brasil

Por

Carlos Mora
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 10:39 am
Sudamericano Sub-17: La Vinotinto busca el cupo directo al Mundial contra Brasil
Foto Cortesía - FVF
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La Vinotinto se prepara para el cierre de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17. El equipo dirigido por Jhonny Ferreira se verá las caras ante Brasil, con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa que los catapulte directamente a la cita mundialista.

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Actualmente, Venezuela ocupa la tercera posición con cuatro puntos, producto de un balance equilibrado de una victoria, un empate y una derrota. Por encima se encuentran Argentina y Brasil, ambas selecciones con seis unidades, liderando la tabla.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar directo?

Para que la Vinotinto asegure su boleto al Mundial de forma inmediata (clasificando entre los dos primeros del grupo), deben cumplirse dos condiciones simultáneas.

La primera es que Venezuela consiga los tres puntos ante la "Canarinha", este domingo 12 de abril a las 4:00 PM (hora de Venezuela), en el Estadio Ameliano. Por su parte, Argentina tendría que perder su compromiso ante Bolivia.

De darse estos resultados, Venezuela escalaría posiciones y desplazaría a uno de los gigantes del continente para inscribir su nombre directamente en el torneo global.

Plan B, la fase final

Independientemente de lo que suceda ante la "Canarinha", los juveniles venezolanos ya han cumplido el primer objetivo, asegurar su permanencia en el torneo.

Tras la sufrida victoria ante Perú en la jornada pasada, la Vinotinto tiene garantizado su cupo a la siguiente fase. En la fase final se medirán los equipos que terminen en el tercero y cuarto lugar de cada grupo.

De este cuadrangular final saldrán tres cupos adicionales para el Mundial. Esto significa que, de los cuatro equipos participantes, solo uno se quedará fuera de la gran cita de Qatar 2026.

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