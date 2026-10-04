Revancha histórica: Vinotinto va por la gloria en la final del Conmebol Sub20 Futsal 2026

Todo está listo para que este domingo 4 de octubre el Domo Bolivariano de Barquisimeto, estado Lara, sea el escenario de una final con sabar a revancha. La selección de Brasil y la Vinotinto se enfrentarán por el título continental del Conmebol Sub20 Futsal 2026.

El camino a la Gran Final

En el primer cruce de semifinales, la selección Canarinha no dejó dudas sobre su poderío ofensivo y superó 5-1 a Colombia. Aunque los cafeteros abrieron el marcador temprano con un tanto de Julián Motta, Brasil reaccionó de la mano de Murillo y Odara, ambos con dobletes, más una anotación de Luquinhas, amarrando con autoridad el primer boleto a la definición del torneo.

Por su parte, la selección anfitriona, la Vinotinto, selló su pase a la final en un duelo cargado de dramatismo al vencer 3-2 a Chile. La escuadra venezolana construyó su ventaja gracias a las anotaciones de Alexis González, Endrick Fuenmayor y José Ledesma.

Pese a la embestida final del conjunto austral, que recortó distancias con goles de Maximiliano Fuentealba y Fabián Arredondo, los locales supieron aguantar la ventaja para desatar la fiesta en las tribunas.

Partido histórico y con sabor a revancha

Es la segunda vez en la historia que Venezuela disputará el título y primera como local. La vez anterior que el quinteto criollo disputó la corona fue en 2004, durante la primera edición del torneo que perdieron justamente con su rival del próximo partido. La otra cara de la moneda, es Brasil, que ha disputado 10 de 11 finales posibles, en nueve de ellas se quedó con la corona de la categoría.

Puestos de honor definidos

La jornada previa también sirvió para establecer el orden de las posiciones finales de varios participantes:

7.º Puesto: Argentina cerró su participación con una contundente goleada 5-1 sobre Paraguay, con una destacada actuación de Ezequiel Henriques, autor de un triplete.

9.º Puesto: Perú se quedó con la casilla tras vencer 3-1 a Bolivia, con doblete de Jacinto Guerrero.

Una jornada decisiva

Este domingo culmina la acción del torneo en el Domo Bolivariano comenzará con el partido entre Uruguay y Ecuador para definir la quinta posición a la 1:30 pm; el compromiso por el tercer lo lucharán Colombia y Chile a partir de las 4:00 pm, mientras que el título lo definirán Brasil y Venezuela desde las 6:30 pm-