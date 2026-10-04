¡A la final! Venezuela derrota a Chile y queda a un paso del título Sudamericano Sub-20 de Futsal

El Domo Bolivariano de Barquisimeto vuelve a ser escenario de una noche especial para el futsal venezolano. El equipo nacional responde ante su público y supera un partido cerrado para meterse entre los dos mejores del continente.

La Vinotinto Sub-20 de futsal derrota 3-2 a Chile en las semifinales del Sudamericano y consigue el boleto a la gran final del torneo. Los chamos tomaron el control del encuentro y construyeron una ventaja que resultó decisiva para asegurar su boleto a la definición del campeonato.

Alexis González abre el marcador y pone a Venezuela por delante en el primer tiempo, mientras que Endrick Fuenmayor aparece para ampliar la diferencia. Más tarde, José Ledezma firma el tercer tanto de la Vinotinto y deja al combinado nacional con una ventaja de tres goles.

Chile reacciona en el tramo final y descuenta en dos ocasiones, pero Venezuela sostiene el resultado y confirma su presencia en la pelea por el título.

Un paso más hacia el título

La selección dirigida por Robinson Romero llega a las semifinales con una campaña sólida. Venezuela termina como líder del Grupo A después de sumar triunfos ante Bolivia, Paraguay y Colombia, además de un empate 3-3 contra Uruguay.

El triunfo 3-0 ante Colombia en la última jornada de la fase de grupos asegura el primer lugar de la zona y coloca a la Vinotinto frente a Chile en la lucha por un lugar en la final y Venezuela no falla.

Ahora van por la corona

El último rival ya está definido. Brasil supera 5-1 a Colombia en la otra semifinal y sella su clasificación a la gran final, donde se enfrenta a Venezuela por el título continental.

La definición se disputa este domingo 4 de octubre en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, a partir de las 6:30 de la tarde. La Vinotinto tiene una última cita en casa y va por la corona del Sudamericano Sub-20 de Futsal.