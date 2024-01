Luis Manuel Seijas mostró su disgusto hacia afición en el Misael Delgado

Uno de los grandes jugadores de la pasada década de la selección venezolana, Luis Manuel Seijas, fue crítico por el apoyo de los seguidores presentes en el Estadio Misael Delgado de Valencia hacia la selección de Argentina en el marco del Preolímpico 2024.

El ex Vinotinto colocó un mensaje en su red social “X” en donde manifestó su inconformidad. “Entiendo lo que genera Argentina, algunos jugadores de esta Selección, pero muchachos, no podemos cantar ‘Argentina, Argentina’, por el amor al señor. Había más ambiente hoy aquí, que ayer en el Brígido, no puede ser pana”.

Seijas, rápidamente fue respondido por seguidores en la red social, por lo que aclaró que no era una crítica malintencionada, solo su opinión, esperando que aumente el apoyo a la selección nacional que busca un pase a la Juegos Olímpicos.

“La gente cree que me indigna que fueran a ver a Argentina. No señores, me encanta que se llenó para verlos, niños viendo a estos jugadores le hace bien a nuestro futbol. Lo que no comparto es hacer cánticos como si fueran la 12 de Boca”, finalizó el venezolano.