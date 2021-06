José Peseiro: "No me asusta Uruguay, tenemos que ser organizados"

La Vinotinto

Previo a este compromiso José Peseiro recibieron a los medios de comunicación con la intención de expresar sus intenciones de cara al encuentro contra La Celeste.

El técnico habló en primer lugar sobre el rival, “No me asusta Uruguay, tenemos que pelear más, más organizados. Faltan jugadores de ellos, pero eso no tiene importancia. Nuestro equipo tiene capacidad y queremos sorprender. Ser más adaptados, más consistente al defender”, expresó.

“Hicimos un partido buenísimo contra chile, lo queremos repetir, ese partido sigue en nuestra cabeza y lo podemos hacer, hicimos un partido completísimo, sabiendo que Uruguay es difícil”, afirmó.

Por último, comentó la importancia de controlar al máximo goleador de Uruguay en las eliminatorias, “controlar a Suárez es un tema colectivo, tener un equipo bien organizado para evitar que el balón llegue en condiciones para Suárez”, finalizó

Antes de despedirse, Peseiro confirmó la ausencia de Darwin Machís contra Uruguay, pero dijo que seguramente estará recuperado para la Copa América.

Una de las ausencias que más preocupa a la selección es la del extremo de Tucupita Darwin Machís. El jugador del Granada llegó a la concentración con unas molestias y, al principio, se esperaba que estuviera para el martes, pero su evolución no fue la proyectada por el equipo médico.

Machís no estará para este compromiso y el seleccionador apuntó que sí estará para la Copa América: “Darwin Machís no se está entrenando, se está recuperando, no está listo para el partido. Sí creemos que lo estará para la Copa América”, finalizó.

Nueva dirección

Ayer fue juramentada la nueva Junta Directiva de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para el periodo 2021-2025.

Acudió el nuevo presidente de la FVF, Sr. Jorge Giménez y fue acompañado por Pedro Infante, primer vicepresidente y José Antonio Quintero, segundo vicepresidente. Suying Olivares, Óscar Linares, Reina Suárez y Adrián Aguirre, quienes conforman la nueva junta directiva de la FVF.