Mikel Villanueva: "Tenemos que ir contra quien sea y donde sea"

La Vinotinto

Jueves 27| 11:18 am





Samuel Aldrey / @SamuelAldrey

Durante minutos se esperó con impaciencia volver a tener contacto con los jugadores Vinotinto después del entrenamiento. Mikel Villanueva, central del Santa Clara, fue el primero en atendernos. Mikel tiene “mucha confianza” y desea “esperar al resto del grupo para trabajar de manera específica”.

Mikel no evitó manifestarse sobre su posibilidad de ejercer el lateral izquierdo en Bolivia: “Yo siempre lo he dicho, me gusta jugar más de central, pero estoy dispuesto a jugar donde sea que me necesiten. Si me toca ahora con Bolivia ahí estaré para ayudar en el campo que sea contra el rival que sea”, explicó.

El zaguero también dejó sus pensamientos sobre la próxima doble fecha ante Bolivia y Uruguay: “Súper importante para nosotros estos dos partidos. Creo que tenemos una selección muy buena. Tenemos que acostumbrarnos a salir contra quien sea y donde sea para llevarnos la mayor cantidad de puntos posibles” zanjó.

El colorado

La comparecencia fue amplia y resultó provechosa. Fernando Aristeguieta también comentó sobre sus ideas del módulo: “Hemos pasado unos días muy buenos en Caracas entrenándonos bien” y añadió sobre jugar en la Paz “uno le va perdiendo el miedo a la altura”. Además, comentó que por ahora “no hemos hecho trabajo específico quizás el juego aéreo sea importante, pero hemos estado trabajando las transiciones. Ya veremos cómo se plantea el juego allá”, dijo.

Sobre su temporada en México el Fernando se mostró contento “a pesar de no ser la mejor en números”, aunque siente que ha “madurado” mucho su juego.