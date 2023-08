Presidente del Marítimo de La Guaira: "Nos mantenemos ilusionados en subir a primera división"

Roberto Gomes Correia no oculta su satisfacción por rescatar el prestigio histórico del Marítimo en el fútbol venezolano.

Gomes es el presidente del Club Sport Marítimo de La Guaira, equipo que encabeza el Torneo Clausura de la segunda división del balompié local.

"Nos mantenemos ilusionados en conseguir uno de los grandes objetivos que nos planteamos a principios de este año, que es subir a la primera división del fútbol profesional, lo cual es un orgullo para nuestros jugadores y fanáticos", explicó.

El liderato de la primera ronda del Clausura, con 14 puntos (4 victorias, 2 empates y una derrota), entusiasman a Gomes. "Tengo fe, esperanza y motivación para conseguir ese gran objetivo y otros más, porque hemos logrado armar una gran familia deportiva", agregó el joven empresario nacido en La Guaira.

A su juicio, el equipo profesional ha dado un giro de 360 grados en sus actuaciones y eso lo ha llevado a obtener el primer lugar de la tabla de posiciones.

El presidente del Sport Marítimo de La Guaira también destacó la labor de las canteras, en las cuales muestran su talento más de 500 niños y adolescentes.

Indicó que en el campeonato de Futve Junior se han alcanzado importantes resultados en las categorías Sub 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

Específicamente, en la categoría Sub 20, el equipo Rojiverde está en el primer puesto, superando a rivales de más experiencia como el Caracas FC, UCV y el Deportivo La Guaira.

"La actuación de la Sub 20 proyecta a sus jugadores como la base de nuestro equipo profesional y selecciones nacionales. Confiamos mucho en el potencial de nuestros muchachos", afirmó Gomes.

Dijo también que pronto habrá buenas noticias con las presentaciones de los equipos de fútbol playa, femenino y fútbol sala "para consolidar la estructura deportiva de nuestro club".

Agradeció el aporte diario de entrenadores, jugadores, directivos, trabajadores administrativos y logísticos en función del crecimiento del Marítimo en el concierto del fútbol venezolano.