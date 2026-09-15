Liga FUTVE: Se revela el causante de los problemas eléctricos en el Estadio Olímpico

El pasado sábado 12 de septiembre de 2026, la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga FUTVE ofreció un episodio verdaderamente insólito en el Estadio Olímpico de la UCV, escenario donde la Universidad Central de Venezuela venció por 0-2 al Deportivo La Guaira.

Sin embargo, más allá de la victoria tricolor en el rectángulo de juego, lo que acaparó los comentarios en la previa del compromiso fueron los problemas eléctricos que afectaron las instalaciones.

Minutos antes de que rodara el balón para dar inicio al emocionante derbi capitalino, la incertidumbre se apoderó temporalmente del recinto debido a una falla en el suministro de energía que afectó los sistemas operativos y de iluminación.

Tras las labores de revisión técnica por parte del personal de mantenimiento, el misterio quedó esclarecido de la forma más insólita posible: la causante directa de los problemas eléctricos fue una iguana que logró escabullirse y posicionarse de mandera sigilosa entre los tableros de control.

Una anécdota insólita

Superado el imprevisto y con los servicios eléctricos operando al 100%, el espectáculo futbolístico pudo llevarse a cabo con absoluta normalidad.

Sobre el césped, la UCV supo capitalizar las acciones del encuentro para estructurar un sólido 0-2 frente al Deportivo La Guaira (goles de Williams Lugo y Daniel De Sousa), sumando tres puntos dorados en su andar por este apasionante Torneo Clausura.

Al final, los protagonistas de la jornada cambiaron las charlas tácticas ante la insólita visita de una iguana que quiso ser protagonista de la Liga FUTVE, dejando una anécdota para el recuerdo en la historia reciente del Estadio Olímpico.