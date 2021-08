Keyner De Vasconcelos de vuelta a los entrenamientos

Fútbol Venezolano

CARACAS. En las primeras vueltas, había sido de conocimiento público que Atlético Venezuela no contaba con la presencia de uno de sus habituales, Keyner De Vasconcelos. El centrocampista sufrió una lesión en la jornada uno de la Liga FUTVE, contra Metropolitanos FC, que lo dejó fuera de las canchas por varios meses. Hace días, tras una larga recuperación, el cuerpo médico dio el visto bueno para que se reincorporara a las canchas.

El canterano del club ya volvió a los entrenamientos y dio unas declaraciones sobre lo que este proceso significó para él, tras pasar tres meses desligado de las canchas: “Es muy frustrante al momento, la verdad fastidia un poco porque tú quieres estar ahí pero no puedes, debes guardar reposo. Es cierto que me sentía frustrado en muchos momentos, pero a la vez trataba de mantenerme tranquilo porque para tener una recuperación óptima lo mental también es importante. Aunque se alargó, el objetivo siempre fue volver lo más pronto, de la mejor manera para llegar al máximo y hacerlo bien cuando toque jugar”.

Además, el nacional recalcó la importancia del apoyo que le dio el cuerpo médico en estos meses, destacando la tranquilidad que le trasmitían para que la recuperación fuese óptima: “Era la primera vez que me lesionaba por tanto tiempo, como te dije anteriormente, quizás eso fue lo que más me frustró en el momento, pero el cuerpo médico siempre me apoyó, me mantuvieron calmado, haciéndome entender que, con calma, trabajo y tranquilidad, iba a recuperarme de la mejor manera. Hice mis sesiones de fisioterapia, de plasma, y bueno, creo que algunas veces las cosas pasan por algo, esta vez fue la lesión y al final todo salió bien. Hay que seguir adelante.”.

Por último, el de la raza atlética manifestó su deseo por volver a jugar, donde destacó el gran momento que vive el equipo: “La verdad es que tengo muchas ganas ya de jugar, de aportar lo mío al equipo, ahora estamos en un momento bastante bueno, hemos sumado, el equipo está motivado y qué mejor escenario que este para volver y aportar lo que pueda al equipo.”. / Prensa Atlético Venezuela