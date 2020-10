Johan Moreno aprovechó el "parón futbolístico" para repotenciarse físicamente

Fútbol Venezolano

Lunes 12| 2:52 pm





Carlos A. Chacón

Aunque muchas personas vieron con malos ojos la cuarentena, Johan Moreno fue la excepción y aprovechó el “parón futbolístico en Venezuela” para repotenciar su físico de cara a la reanudación del balompié en el país.

“La cuarentena sirvió mucho para estar con la familia y compartir esos momentos que por el fútbol a veces no compartes, también aproveché para prepararme más y mejorar en lo físico”, dijo en exclusiva.

El de Ureña no perdió el tiempo; pues llegó a Metropolitanos FC a inicios del 2020 y, sin haber realizado una pretemporada adecuada, rindió en tan solo par de semanas de entrenamientos en la capital con el cuadro violeta y marcó par de goles en la Liga FUTVE (Mineros de Guayana y GV Maracay).

Pese a ello, el mediocampista ofensivo de 29 años se preparó para esta reanudación del campeonato, que su elenco tiene previsto iniciar el próximo 25 de octubre ante el Aragua FC.

“Me he enfocado más en lo físico para llegar de buena manera al torneo. Trabajé muy fuerte y sé que en el torneo tenemos que demostrarlo”, comentó el ‘11’.

Por otro lado, Moreno aseguró que este elenco está para competir en lo más alto y uno de sus objetivos es lograr un cupo a la Copa Conmebol Libertadores 2021: “mis expectativas son ayudar al equipo con mi experiencia, con goles y asistencias, creo que el grupo está para grandes cosas y vamos con esa mentalidad de conseguir un cupo a Libertadores”.

En esta pretemporada violeta, donde el cuadro dirigido por José María Morr suma par de meses de trabajo en la USM y el Olímpico de la UCV, “La Maravilla de Ureña” dijo que el entrenador lo ha utilizado en diversas zonas del campo de juego: “el profe me ha utilizado en varias posiciones las cuales conozco y me ha ayudado a desarrollarme más, me ha dado muchísimas herramientas la cuales las he estudiado”.

Sobre lo que será este “atípico campeonato”, el exjugador del Ñublense de Chile, declaró que tiene una meta goleadora.

“Tengo una meta a cuanto a goles y asistencias, también en cuanto a lo de los minutos, pues va a estar parejo el tema porque van a ver partidos muy seguidos”, finalizó.