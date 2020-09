A Estudiantes de Mérida lo dirigirían "vía telefónica"

Fútbol Venezolano

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. “Yo todavía estoy esperanzado en poder viajar. Si no puedo, obviamente será vía telefónica, en el momento, tratando de mandar las ideas que veo desde acá”, con estas declaraciones al Diario Olé de Argentina, el entrenador de Estudiantes de Mérida Martín Brignani avisó sobre la dificultad que vive en la actualidad para retornar a Venezuela y asumir presencialmente el mando del club en su retorno al fútbol, el cual se dará con la Copa CONMEBOL Libertadores.

El conjunto emeritense chocará el próximo miércoles 16 de septiembre contra Alianza Lima de Perú en el estadio Metropolitano de Mérida (6:15 pm). Desde mediados del año, cuando consiguió un vuelo que lo llevara a su país para pasar junto a su familia la cuarentena generada por la pandemia del Covid-19, el estratega argentino se encuentra ejerciendo sus funciones “a distancia”.

Con la vía de la plataforma Zoom, aplicación audiovisual de comunicación, el dirigente ha mandado el plan de trabajo a los jugadores del histórico elenco “rojiblanco”, porque “no me queda otra. Allá está mi equipo de trabajo. Mi asistente se encuentra a cargo de los entrenamientos. Las planificaciones las hacemos con todo el grupo. Algunas prácticas las veo en vivo, con diferentes cámaras, otras se graban. No me queda otra opción”, dijo al rotativo.

Incluso, si no puede llegar a la “ciudad de los caballeros” para el compromiso, dará las indicaciones y comunicará las modificaciones del campo vía remoto. “Si veo algo que no me gusta voy a comunicar que hagan un cambio. Pero sería un poco autoritario, sin saber qué está pasando con las pequeñas cosas que suceden en un campo de juego, que por televisión no se pueden ver”.

De todos modos, tomará decisiones en consenso como su asistente principal, el exdelantero José “Buda” Torrealba, quien se ha encargado de comandar los entrenamientos previos a la vuelta de la actividad futbolística.

Aun así tiene “alguna esperanza de que no sea así. Espero poder viajar. Si me toca, tocará. Hay que adaptarse a esta situación. Cuando viajé en mayo para acá, ¿qué íbamos a saber que estoy iba a seguir así y que estaríamos en esta situación?”, se cuestionó el DT subcampeón del fútbol venezolano en 2019.

También descartó poder llegar a Lima y viajar junto a la delegación del Alianza, puesto que tampoco puede ir hasta la capital de Perú. Asimismo, confirmó la salida de los jugadores argentinos Alexis Messidoro (volante) y Matías Draghi (portero), al verse imposibilitados de regresar al país, por lo cual rescindieron sus contratos.

El meta solo jugó un cotejo con la entidad académica, y recibió dos goles de Yaracuyanos comenzando el mes de marzo, mientras que el mediocampista convirtió un gol en la Liga FUTVE, en cinco choques, y en Copa Libertadores participó en dos duelos, uno de titular y otro de suplente.

Brignani dirige a Estudiantes desde el Torneo Clausura 2018, y logró el campeonato del Torneo Apertura 2019. Intentó venirse el 20 de agosto desde Mar de Plata, donde reside, a través de un vuelo comunitario pero finalmente no ocurrió por un tema de sus papeles burocráticos para entrar al país, negados por el consulado venezolano en Argentina.