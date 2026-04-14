Incertidumbre en la USSF: Matt Crocker deja su cargo antes de la gran cita de 2026

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La estructura de la US Soccer ha sufrido un movimiento telúrico inesperado. Matt Crocker presentó este martes su renuncia como director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), una decisión que llega en el momento más inoportuno: a solo dos meses del inicio de la Copa del Mundo y con el país preparándose para ser el epicentro del fútbol global.

Un destino envuelto en misterio y petrodólares

Aunque la USSF se limitó a comunicar que Crocker se marcha para perseguir una "oportunidad internacional" sin especificar detalles, fuentes cercanas a la operación confirmaron a Associated Press que su nuevo destino es Arabia Saudita. El país asiático, que continúa su agresiva expansión en el fútbol mundial, habría logrado seducir al directivo galés en una maniobra que Fox News fue el primero en reportar.

El vacío en un momento crítico

La salida de Crocker ha generado desconcierto por la proximidad del Mundial, que arranca el próximo 11 de junio. No es solo el torneo lo que queda en el aire; Crocker fue el artífice de la llegada de Mauricio Pochettino, cuyo contrato con la selección masculina está vinculado directamente al éxito en esta competencia.

Además, su partida coincide con un hito institucional: el próximo mes la federación inaugurará su vanguardista centro de entrenamiento en Fayetteville, Georgia. Este complejo de 200 acres y 17 campos estaba destinado a ser la "joya de la corona" de la gestión de Crocker, quien ahora verá el estreno desde el otro lado del mundo.

El plan de contingencia de la USSF

Para intentar mitigar el impacto de esta baja, la federación ha nombrado a Dan Helfrich (actual director de operaciones desde noviembre) como el encargado de supervisar y brindar apoyo ejecutivo a todas las operaciones deportivas. Helfrich no estará solo; contará con el respaldo de nombres conocidos en la casa: Oguchi Onyewu, Exdefensor de la selección nacional y actual subdirector deportivo; y Tracey Kevins, Jefa de desarrollo de la selección nacional femenina juvenil.

Un legado de apuestas arriesgadas y éxitos dorados

Crocker, de 51 años, aterrizó en Estados Unidos en abril de 2023 procedente del Southampton inglés. Su gestión, aunque breve, fue intensa y marcada por decisiones de alto perfil:

La era Berhalter: Fue responsable de la polémica recontratación de Gregg Berhalter en 2023, pero también de su despido fulminante tras el fracaso en la Copa América 2024. El fichaje bomba: Lideró la contratación de Mauricio Pochettino para liderar al equipo masculino hacia el Mundial. El acierto femenino: Quizás su mayor éxito fue recomendar a Emma Hayes. Bajo su dirección, la selección femenina recuperó su trono con una medalla de oro olímpica, devolviendo la confianza a un programa que parecía estancado.

Con la salida de Crocker, la USSF se enfrenta al reto de mantener la estabilidad deportiva en el verano más importante de su historia moderna.