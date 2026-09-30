Hijo de Greivis Vásquez llega a este gigante del fútbol italiano

La cantera de la AS Roma continúa ampliando su proyección internacional con la incorporación oficial de un joven talento venezolano. Se trata de Greivis Antwan Vásquez, atacante criollo de 14 años, que aterriza en la capital italiana respaldado por un recorrido sólido y competitivo.

Previamente, estuvo en el sistema del fútbol estadounidense de la mano de Athletum FC, sumado a su experiencia en el circuito italiano junto a la Juventus Residency. Es importante, que cuenta con triple nacionalidad: Venezuela por su familia; Estados Unidos por su nacimiento e Italia (país donde hace vida).

La academia de la "Vecchia Signora" confirmó el traspaso a través de sus redes sociales: "Orgulloso de haber formado parte de la evolución de Antwan y de verle dar este nuevo paso en el fútbol italiano. Mucha suerte, Antwan. Esto es solo el comienzo".

Legado familiar estelar

La llegada de Antwan a la entidad romanista acapara los focos mediáticos debido a su legado familiar. Su padre es Greivis Vásquez, ex basquetbolista criollo, que dejó una huella imborrable en la NBA (siete temporadas) y en el baloncesto universitario de la NCAA, donde fue galardonado como "Jugador del Año de la ACC".

De hecho, se convirtió en el tercer venezolano en la historia en llegar a la NBA, consolidando así una estirpe de deportistas de élite enfocados en la disciplina y una marcada visión de alto rendimiento.

Con su integración al fútbol base de "La Loba", Greivis Antwan buscará consolidar su desarrollo profesional, quemar etapas de forma progresiva con la mirada puesta en el primer equipo y escribir su propia historia de éxito en la élite del deporte.