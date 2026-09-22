¡Fin de una era! Alemania rompe con Adidas tras más de 70 años y se abre la guerra con Nike

La selección de Alemania se prepara para cerrar una de las relaciones comerciales más emblemáticas del fútbol mundial. Después de más de siete décadas junto a Adidas, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) decidió que Nike será el nuevo proveedor de las selecciones nacionales a partir del 1 de enero de 2027, con un contrato que se extenderá hasta 2034.

El cambio puso fin a una alianza que acompañó a Alemania en sus grandes conquistas internacionales y convirtió la camiseta con las tres franjas en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol alemán.

La decisión puede entenderse también como un capítulo de la guerra comercial entre Nike y Adidas por el dominio del mercado futbolístico. La DFB explicó que recibió varias propuestas durante su proceso de licitación y que la oferta de Nike fue considerada la más atractiva tanto en términos económicos como de contenido. Aunque la federación no reveló oficialmente las cifras del acuerdo, medios alemanes reportaron que Nike pagaría alrededor de 100 millones de euros anuales, frente a los aproximadamente 50 millones que habría aportado Adidas.

Alemania le dice a Adidas tras más 7 décadas

El movimiento tuvo además una enorme repercusión en Alemania porque Adidas no era simplemente el proveedor de la Mannschaft: su vínculo con la selección se remontaba a la década de 1950 y estuvo presente durante sus principales éxitos. La ruptura provocó críticas de políticos, aficionados y figuras públicas, quienes asociaban las tres franjas con la identidad futbolística alemana. La propia DFB reconoció que el cambio tenía un componente emocional, aunque defendió que la decisión respondía a criterios económicos y a su estrategia para el desarrollo del fútbol alemán.

La batalla entre las dos gigantes deportivas, sin embargo, todavía tendrá un último capítulo. Adidas seguirá vistiendo a Alemania hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que la selección cerrará este ciclo con la marca alemana antes de entregar el testigo a Nike. De hecho, Adidas ya prepara el último uniforme de la alianza, cuya presentación está prevista para el 3 de noviembre de 2026. Nike, por su parte, ya ha comenzado a generar expectativa alrededor de su llegada, incluso con acciones promocionales vinculadas a la nueva camiseta.