Familia de árbitro colombiano es amenazada de muerte por esta razón (+Detalles)

Este viernes 1 de marzo inicia la jornada número 10 del Torneo Apertura Categoría Primera A 2024, con los encuentros de Enviago vs Jaguares, Boyacá Chicó vs Deportes Tolima, Millonarios vs La Equidad y Deportivo Cali vs Once Caldas.

Desafortunadamente, el ambiente de ese último compromiso se ha vuelto bastante hostil tras la confirmación del cuerpo arbitral que pitará el encuentro, debido a que varios aficionados del "Verdiblanco" realizaron una pancarta para amenazar a la familia del colegiado principal, Carlos Ortega, de no completar un buen partido, "Ortega pita bien, tú familia te espera”.

Sin dudas, esto condiciona completamente las acciones del partido y es muy complicado que una persona por más profesional que sea, pueda concentrarse luego de recibir dichas amenazas.

Además, esta no es la primera vez en la actual temporada que varias figuras importantes del campeonato colombiano reciben fuertes comentarios de fanáticos, ya sea por el nivel de juego o por diversas actitudes que no gustan a la hinchada.

Atlético Nacional también sufrió amenazas

Un ejemplo de ello, en el Atlético Nacional, quien luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, los aficionados atacaron con todo a los futbolistas y a parte de la directiva "verde", incluso algunos dirigentes y el entrenador Jhon Bodmer aseguraron recibir amenazas de muerte en los últimos días.

Situación que los máximos responsables de la Liga Dimayor denunciaron en un comunicado a través de sus redes sociales, "La División Mayor del Fútbol Colombiano-DIMAYOR, en cabeza de su presidente, Fernando Jaramillo rechaza las amenazas y actos de intimidación que han recibido en los últimos días directivos, jugadores, árbitros, funcionarios y distintos actores del FPC. La Dimayor hace un llamado a la sana convivencia en el fútbol, invitando a todos los seguidores a disfrutar de la fiesta del deporte y denota que este no puede ser una excusa para convertirse en un generador de violencia".