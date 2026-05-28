Carabobo FC queda eliminado de la Copa Sudamericana con polémica

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El Carabobo FC quedó a las puertas de avanzar de ronda en la Copa CONMEBOL Sudamericana, ya que no pudo hacer los deberes en la sexta y última jornada de la fase de grupos en la noche de este miércoles. Y es que en su visita a casa del Red Bull Bragantino cayeron con marcador de 2-0, esto luego de vivir una situación polémica con el VAR.

Un gol anulado que pudo marcar diferencias

Los granates arrancaron el compromiso con mucha actitud y llevando las riendas del partido desde el pitazo inicial. Su ocasión de peligro más clara sucedió al minuto 17, la cual incluso finalizó con el balón en el fondo de la red, pero anulado por el linier.

La jugada comenzó con una gran recuperación de Alexander González desde su banda derecha para, posteriormente, salir con la esférica y enviar un pase largo a Erick Ramírez. Fue acá cuando el delantero no desaprovechó la asistencia y batió al portero por arriba ante su desesperada salida.

Si bien el tanto no subió al marcador por aparente fuera de juego, el VAR se tomó su tiempo para corroborarlo y certificó la posición adelantada por cuestión de milímetros. De hecho, en la transmisión televisiva se vio un trazo de líneas que dejó más dudas que certezas.

Ya en el complemento, el conjunto brasileño abrió el marcador al 77' por medio de Isidro Pitta, que aprovechó un mal rebote que dejó el guardameta Lucas Bruera en el área chica; y luego remató al 90+3' con Fernando Santos, quien se mostró letal en un contraataque.

De esta manera, Carabobo FC (9 puntos) finalizó tercero del Grupo H y, justamente, siendo superado por Red Bull Bragantino (10 puntos) que se metió como segundo a la Eliminatoria de octavos de final de la Copa Sudamericana.