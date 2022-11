Europa League: Manchester United y Cristiano Ronaldo avanzan como segundo de grupo

El Manchester United dirigido por Ten Hag, se acreditó los tres puntos en su visita a la Real Sociedad en la última fecha del grupo E de la UEFA Europa League, en donde los locales a pesar de la derrota se clasificaron de primeros.

Lea También: LVBP: Ronald Acuña Jr. ya está con Tiburones de La Guaira

En conjunto de los “Diablos Rojos” necesitaba 2 goles para poder quedar en el primer lugar del grupo, ya que por diferencia de goles (8) la Real tenía ventaja sobre ellos, es por esto que ambos quedaron con la misma cantidad de puntos (15), pero los españoles sacaron la mejor parte del resultado.

El único tanto de este partido fue por intermedio de Alejandro Garnacho, con un remate en el área tras un pase de su compañero Cristiano Ronaldo. Esta acción fue en el minuto 17 de partido, siendo el único gol entre los dos equipos.

New kid on the block.#MUFC || #UEL pic.twitter.com/CJGW4LdvRb