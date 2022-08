New York Red Bulls rechazan ofertas por Cristian Casseres Jr.

Redacción Meridiano

El futbolista venezolano Cristian Casseres Jr. parece ser una de esas figuras que todo equipo quisiera tener en sus filas, sin embargo; su actual equipo, los New York Red Bulls no tienen planeado realizar algún tipo de operación por el mediocampista, a pesar de las múltiples ofertas que les han colocado en la mesa.

De acuerdo a medios internacionales, varios clubes europeos han presentado ofertas de 2,5 millones de euros aproximadamente más una cláusula de venta.

A pesar de las ofertas tentadoras que han propuesto, el equipo neoyorquino de balompié no tiene ninguna intención de salir del criollo, y han rechazado todas las ofertas.

The New York Red Bulls have rejected numerous transfer bids from European clubs for Venezuela int’l midfielder Cristian Casseres Jr, I’m told. Bids around $2.5m + sell-on clause.



Caseres, 22, has been a mainstay with RBNY for 4 years, making 104 MLS apps. 17 caps with Venezuela. pic.twitter.com/wmp9vAdmtj