Barcelona: Frenkie De Jong cada día más cerca del Manchester United

Franco Villanueva

El futuro de Frenkie de Jong podría estar, definitivamente, en el Manchester United. El jugador de 25 años siempre ha manifestado que quiere quedarse en el FC Barcelona y no ha dudado en su intención de triunfar en el "club de su sueños", pero las últimas informaciones desvelan que está más cerca que nunca de continuar su carrera futbolística en el Old Trafford, de la mano de Erik ten Hag.

'SPORT' ha informado que el acuerdo entre ambos clubes ha avanzado en las últimas horas y el traspaso estaría en su fase final. Desde Manchester están en contacto directo con el entorno del jugador neerlandés para formalizar un contrato que le uniría al cuadro de los 'Red Devils' por las próximas cinco temporadas y que dejaría alrededor de 80 millones de euros fijos en las arcas de la entidad azulgrana.

El monto del posible traspaso cumple las pretensiones que tenía el Barça desde el comienzo, mientras que ha obligado al Manchester United a poner más dinero sobre la mesa de lo que esperaban. Subieron 20 'kilos' su oferta inicial por el traspaso de De Jong, de los 60M fijos que ofrecieron hace unas cuantas semanas.

Desde el Camp Nou son conscientes de que, pese a la gran importancia del internacional con Países Bajos, era la única operación millonaria que podían completar en este verano para 'ayudar' a sanear las cuentas del club.

El acuerdo, en cualquier caso, está a la espera del punto más importante: el 'OK' del futbolista, que todavía no ha llegado. El United confía en que le convencerán con un salario mucho más atractivo del que percibe en el Camp Nou y con la promesa de que será el gran líder del centro del campo de los 'Red Devils'.

Frenkie de Jong deal. Manchester United are always in direct contact with Barça. The verbal proposal now discussed between clubs is around €65m guaranteed fee, after €60m plus add-ons opening bid rejected. 🚨🇳🇱 #MUFC



There are still no changes on player and agents side. pic.twitter.com/RMt3xdIn95