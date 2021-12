Robert Lewandowski, el gol como rutina

Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

"Deberías tener el Balón de Oro en casa", le reconoció Lionel Messi a Robert Lewandowski en la entrega de premios del Balón de Oro, en referencia al galardón de la temporada pasada que no se entregó por la pandemia. "Se lo merecía", lamentó Oliver Kahn. “Después de que no le dieran el Balón de Oro, Robert quiere demostrar su fútbol en el campo”, señaló Julian Nagelsmann, en la rueda de prensa previa a medirse con el Barça.

Justamente lo que hace Robert Lewandowski en el campo es demostrar su enorme capacidad goleadora. El próximo récord que tiene de Lewandowski en su mira es alcanzar los 17 tantos que logró Cristiano Ronaldo en 2013-14 en una Champions, una marca que casi consigue hace dos temporadas (2015).

Mapa de disparo de Robert Lewandowski esta temporada /Datos:Understat. Elaboración propia.

En esta temporada Robert va encaminado, ya tiene nueve goles en 19 disparos en esta Champions League. Son siete goles más que todo el Barça, equipo al que enfrenta este miércoes. Y si se mira el registro global del curso, el equipo azulgrana suma 25 tantos entre Liga y Europa, y Lewandowski, 27. Una máquina de hacer goles.

Robert disiciplina y dieta goleadora.

Es un hombres dirigido por la disciplina y además bendecido genéticamente. En su solo carrera solo se ha perdido 17 encuentros por lesión de los 386 desde que está en el Bayern. "Come, duerme y se entrena para mejorar. Nunca se lesiona, está siempre concentrado en la dieta y en una preparación adecuada", contaba Pep Guardiola en una entrevista a Bild cuando dirigía al Bayern. Su alimentación está extremadamente cuidado por su mujer, Anna Stachurska, nutricionista y karateka profesional —dos medallas de bronce (2008 y 2014) y una de plata (2012) en los Mundiales—.

Anna al periódico The Times explicó los alimentos que eliminaron de su dieta: "Los alimentos que no le permito son cualquier cosa frita o comida rápida, leche de vaca o lácteos y harina de trigo. Eso quiere decir que le planifico siempre la comida con mucho spaghetti, avena, vegetales, lentejas y mijo en su planificación semanal", desveló su esposa.

🔴 The irrepressible @lewy_official is your #UCL Player of the Week 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/BGZ1WMOrAx