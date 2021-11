Gareca: Perú depende de Perú

Fútbol Internacional

Martes 9| 10:08 pm





(EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, afirmó este martes que su equipo respeta a Bolivia pero "llegará bien" al partido de eliminatorias mundialistas que disputarán este jueves en el Estadio Nacional de Lima.



"Perú depende de Perú, eso es lo primero que analizamos y, más allá de los pronósticos, hemos resuelto ir paso a paso, de nada sirve proyectarse y empezar a hacer cuentas sin ir resolviendo los pasos que tenemos que dar, y el primer escollo es Bolivia", remarcó el argentino en una rueda de prensa.



Gareca agregó que "para eso hay que estar muy mentalizados en sacar este partido adelante" y que "después Dios dirá" sobre la manera en que se afronte el siguiente encuentro que disputará Perú como visitante contra Venezuela, el próximo martes.



"Creemos que estamos en condiciones de tener expectativas, pero las tenemos que ir alimentando partido a partido", indicó.



El entrenador también reconoció la importancia que tiene en su esquema el centrocampista Yoshimar Yotún, quien será baja en Perú por doble amonestación, pero sostuvo que la Blanquirroja "ha dado muestras" de poder suplir sus ausencias.



"En ese aspecto, no es tampoco una preocupación, más allá de la importancia de Yotún", sostuvo.



Sobre Bolivia, que el mes pasado venció por 1-0 a Perú en La Paz, dijo que "está en estos momentos bien anímicamente" y que "futbolísticamente ha levantado y tiene jugadores importantes".



Añadió que a la Verde, dirigida por el venezolano César Farías, "le gusta asumir un determinado protagonismo" en los partidos, por lo que no cree que en el Nacional de Lima se vaya "a ver a una Bolivia que especule".



"Creo que vamos a ver a una Bolivia que está con todas las expectativas e ilusiones puestas en tener un objetivo importante, no tengo duda de que van a venir con una mentalidad de ganar", remarcó.



Gareca también elogió al atacante Marcelo Martins, el actual máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas, y dijo que "es un delantero de primer nivel".



"Lo demuestra su trayectoria y su compromiso con el país, con su selección. Lo conozco de haberlo visto jugar también en Brasil, es un delantero de altísimo nivel, por supuesto que es de sumo cuidado", acotó.



Más allá de las virtudes de su rival, Gareca reiteró que ve "bien" a los jugadores peruanos, ya que saben "la gran responsabilidad" que tienen para mantener vivas sus posibilidades de clasificar al Mundial de Catar.



"Yo siempre fui respetuoso, creo que los partidos hay que jugarlos, nunca me consideré favorito en nada, los partidos hay que demostrarlos en el campo de juego; después, todo lo demás no deja de ser opiniones", concluyó.



Perú ocupa la novena posición, con 11 puntos, mientras que Bolivia es séptima, con 12 unidades, por lo que el encuentro será decisivo en sus aspiraciones de acercarse al quinto puesto, que otorga la posibilidad de disputar la repesca mundialista y es ocupado actualmente por Uruguay, con 16 enteros. EFE