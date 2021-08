Luis Enrique: "La Eurocopa nos hace ser optimistas pero ya es pasado"

Fútbol Internacional

Luis Enrique, seleccionador español, realizó un balance positivo de la Eurocopa 2020, en la que España cayó en semifinales ante Italia, aseguró que les hace "ser optimistas" de cara al futuro pero pone el foco en el presente, con un partido clave ante Suecia rumbo al Mundial 2022.



"Es siempre agradable oír cosas positivas de la selección y si es de compañeros de profesión se agradece, pero la realidad es que solo quedó una campeona, Italia. Nosotros queríamos llegar a la final. Cumplimos con las expectativas. Pensaba estar entre las siete primeras y lo mejoramos", reconoció.



"Fuimos la selección que más marcó, que más tuvo el balón en campo contrario, que más ocasiones generó, que más centros al área hizo, de las que mejor fútbol practicó, en mi gusto. Casi todo fueron cosas positivas, supimos adaptarnos a la adversidad siendo la quinta más joven. Muchas cosas positivas que nos hacen ser optimistas pero es pasado, bonito, pudo ser mejor y ya hay que pensar en Suecia y en dar rendimiento", añadió.



Advirtió el seleccionador español del peligro que siempre tiene la primera convocatoria tras las vacaciones y el hecho de que se produzca para un partido clave en el grupo, la visita a Suecia en la pugna por el liderato.



"Tengo el recuerdo de jugador que las concentraciones de septiembre eran complicadas, especialmente el partido ante Suecia puede marcar el devenir del grupo. Tenemos que estar muy atentos y preparados, con la única mentalidad de ir a por la victoria porque es muy importante", apuntó.



En su convocatoria hay un premio a jugadores como Raúl Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez y Pablo Fornals por la concentración previa a la Eurocopa que hicieron, en una burbuja paralela a los elegidos para el torneo por si se producían casos de coronavirus.



"Ha sido determinante porque vi su actitud, la preparación y el nivel entrenando para convencerme de cara a convocarlos. Estoy seguro de que van a dar mucho nivel, han empezado con un rendimiento alto la temporada y tengo ganas de trabajar ya con ellos", valoró.



Respecto a la gran novedad, la llamada a Abel Ruiz, Luis Enrique valoró la variedad de recursos ofensivos que puede aportar a la absoluta. "Acabó muy bien la temporada y así ha empezado este inicio de pretemporada. Su fútbol, su manera de moverse en la delantera, las posibilidad a la hora de asociarse, el gol, es un jugador muy interesante con una trayectoria marcada en las categorías inferiores de la selección".



Luis Enrique no ha llamado a Abel ni a ningún jugador antes de hacer pública su convocatoria. Dentro de ella está Íñigo Martínez, que renunció a la Eurocopa por la necesidad de un descanso mental.



"No lo he llamado ni me ha llamado, creo que fue muy valiente de pronunciarse de manera pública, es muy recomendable hacerlo si uno ve que no puede dar el cien por cien. Ahora lo hace con su club, no hay problema y no he tenido ninguna comunicación", dijo el seleccionador.



Sigue sin poder optar a su regreso a la selección el futbolista con más internacionalidades, Sergio Ramos. "Desgraciadamente la situación de Ramos es la misma de la temporada pasada, desde que dimos la última lista no ha podido competir ni un solo partido". EFE