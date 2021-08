Independiente continúa líder con Racing Club como único escolta

Fútbol Internacional

Buenos Aires.



El 'Rojo' suma 15 unidades, una más que Racing, que el sábado se impuso a domicilio por 0-3 ante el Arsenal de Sarandí.



Boca Juniors, en tanto, sumó su primera victoria del certamen al imponerse por 1-0 ante Patronato en el estreno de la era Battaglia como entrenador luego de la salida de Miguel Ángel Russo.



River Plate, en tanto, empató como visitante 1-1 con Gimnasia y Esgrima, en La Plata.



San Lorenzo, por su parte, sumó su tercer traspié en serie al caer como local por 0-1 ante Argentinos Juniors.



INDEPENDIENTE MANTUVO SU INVICTO PERO EMPATÓ COMO LOCAL



Independiente se mantuvo como único invicto del certamen, pero empató sin goles el viernes con Defensa y Justicia para alcanzar las 15 unidades en la cúspide de la clasificación.



El equipo de Julio César Falcioni, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Domingo Blanco, no pudo torcer el cero y terminó dividiendo puntos con el Defensa y Justicia conducido por Sebastián Beccacece.



El 'Rojo', que logró 16 títulos locales en su historia, busca volver a festejar un torneo argentino que se le niega desde el Apertura 2002.



BOCA JUNIORS LOGRÓ SU PRIMER TÍTULO EN EL DEBUT DE BATTAGLIA



Luego de la salida de Miguel Ángel Russo como entrenador, Boca Juniors consiguió su primera victoria en el torneo argentino al vencer por 1-0 a Patronato de Paraná en la Bombonera.



Con un gol del juvenil Luis Vázquez en el minuto 85, el equipo conducido por Sebastián Battaglia consiguió esta victoria en una campaña que se completa con cuatro empates y dos derrotas.



“Había que ganar como sea”, expresó el entrenador tras la victoria frente a Patronato, un rival al que deberá volver a cruzarse en los cuartos de final de la Copa Argentina.



RIVER PLATE EMPATÓ EN LA PLATA ANTE GIMNASIA



River Plate, luego de su eliminación en la Copa Libertadores en manos de Atlético Mineiro, no pudo lograr una victoria y empató 1-1 con Gimnasia como visitante en La Plata.



Pese a un tempranero gol de Matías Suárez, a los pocos minutos Luis Miguel Rodríguez consiguió la definitiva igualdad para determinar el reparto de puntos.



Luego del adiós a la Copa Libertadores y la eliminación en la Copa Argentina en manos de Boca Juniors, River tiene que apostar todas sus fichas en el torneo local, uno de los pocos que no ha conseguido el ciclo de Marcelo Gallardo en sus seis años al frente del 'Millonario'.



SAN LORENZO SUMÓ SU TERCER TRASPIÉ EN FILA



San Lorenzo, que perdió como local por 0-1 ante Argentinos Juniors, profundizó su mal momento al acumular su tercera caída en fila para una campaña complicada del equipo dirigido por el uruguayo Paolo Montero.



Un solitario gol de Nicolás Reniero, ex jugador de San Lorenzo, le dio un golpe al 'Ciclón', que arrastra tres malas temporadas y no encuentra el rumbo.



"Nos faltó más juego y más precisión y en algunos casos pecamos de inexperiencia", reflexionó Paolo Montero tras la caída.



RACING MANTIENE SU BUEN RITMO Y QUEDÓ COMO ESCOLTA



Luego de perder el clásico de Avellaneda ante Independiente y la salida de Juan Antonio Pizzi como entrenador, Racing Club sumó su segunda victoria en fila bajo la conducción interina de Claudio Úbeda.



La 'Academia' se impuso por 0-3 ante Arsenal de Sarandí con dos goles de Tomás Chancalay y el restante de Darío Cvitanich.



Tras esta última doble victoria -la primera frente a Newell's Old Boys-, Racing alcanzó las 14 unidades para quedar a un punto del líder Independiente.



EL CLÁSICO ROSARINO QUEDÓ EN TABLAS



Luego de una semana intensa de previa, Newell's Old Boys y Rosario Central empataron 1-1 en una nueva edición del derby rosarino que se disputó en el 'Coloso' Marcelo Bielsa.



Damián Martínez abrió el tanteador para el visitante mientras que Nicolás Castro estampó la definitiva igualdad para un Newell's que está en mitad de tabla y un Central que deambula en la última posición de la tabla de posiciones. EFE