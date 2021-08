Diego Costa decidido a hacer historia en el Mineiro: Llegué para luchar

Fútbol Internacional

(EFE).- El delantero hispano-brasileño Diego Costa afirmó este jueves, en su presentación como nuevo jugador del Atlético Mineiro, que desea "entrar en la historia" del club de Belo Horizonte, del que le cautivó su grandeza y su "ambicioso" proyecto deportivo.



"Llegué aquí para luchar, aportar algo de mi experiencia, para conquistar algo", dijo el exfutbolista del Atlético de Madrid y Chelsea en su primera rueda de prensa con la camiseta de los gallos.



Costa, de 32 años y natural de Lagarto, localidad situada en la región nordeste de Brasil, firmó un contrato con el Mineiro hasta diciembre de 2022.



El ariete estaba libre en el mercado desde que a finales de 2020 decidió poner fin a su trayectoria en el Atlético de Madrid, donde vivió sus mejores años como futbolista.



"Nuestro objetivo es conquistar títulos, no hay que tener miedo de decirlo. Vine para conquistar títulos, entrar en la historia del Gallo", sentenció, aunque instó a mantener "los pies en el suelo" e ir "paso a paso".



Costa, que usará el dorsal 19, dijo sentirse "feliz" y "ansioso" por jugar por primera vez en el Campeonato Brasileño, pues, como remarcó, prácticamente toda su carrera la desarrolló en Europa.



Preguntado por qué eligió el Mineiro, respondió que por la "grandeza" del club y la plantilla altamente "cualificada" que tiene este año, con jugadores, según mencionó, como el atacante brasileño Hulk y al mediapunta argentino Nacho Fernández.



"Ya es algo positivo saber que uno va a jugar en un club grande. Son factores que vuelven todo más fácil. Tenía otras posibilidades", pero "este proyecto es ambicioso", indicó.



Asimismo, dijo que el hecho de no haber firmado antes con otro equipo fue una decisión "personal", pero aclaró que físicamente se encuentra "bien".



"Pasé todos los test posibles. Se han sorprendido positivamente. Lógico que las condiciones físicas, de contacto con la pelota, no son las mejores posibles, pero si pudiera, hubiera debutado ayer", expresó.



Costa asistió en la víspera desde las gradas del estadio Mineirao la victoria por 3-0 de los gallos sobre el River Plate argentino con la que certificaron su clasificación para las semifinales de la Copa Libertadores.



"Sentí el calor de la afición. Me quedé bastante impresionado. Tengo experiencia, jugué en grandes clubes de Europa, pero percibí que esta hinchada es diferente. Espero retribuir dándoles alegrías", prometió.



El Atlético Mineiro es además líder destacado de la Liga brasileña, con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras, y sigue vivo en la Copa de Brasil, donde jugará los cuartos ante el Fluminense de Río de Janeiro.



Costa reveló que el vestuario le ha recibido con los brazos abiertos y que echaba de menos "vivir ese día a día" en un equipo de fútbol.



"Hace seis meses que no vivo eso", comentó. EFE