Real Madrid inicia la puja por Mbappé con 120 millones

La Gazzetta señala que la llegada del astro Lionel Messi, no ha sido del agrado del francés que as

Fútbol Internacional

Viernes 13| 9:59 am





Daniel Abreu | @dandjabreu

Según SER, el Real Madrid prepara una oferta de 120 millones de euros para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé que solo le queda un año de contrato con el PSG y la siguiente temporada puede irse libre.

La Gazzetta señala que la llegada del astro Lionel Messi, no ha sido del agrado del francés que asegurará su futuro el lunes.

El delantero se ha negado en varias oportunidades renovar con el club, donde todos los rumores apuntaban que quería forzar su salida para acabar en las filas merengues.

Aunque el PSG parece convencido en mantener su tridente de ensueño, podrían considerar la oferta debido a la alta masa salarial que significa juntar a todas estas estrellas.

La cifra puede mostrarse baja, comparado a los 117 millones que pagó el Manchester City por Grealish, un jugador sin la fama y consolidación de Kylian, pero los blancos se refugian en que es su último año de contrato y en la siguiente campaña tiene la posibilidad de marcharse del club parisino totalmente gratis. Esta táctica ya la usado en varias oportunidades como fueron los casos de Toni Kroos, Thibaut Courtois y Eden Hazard, consiguiendo jugadores de talla mundial en un bajo precio por tratarse de que solo les quedan un año ligados con el club.

Por su parte, el presidente Nasser Al-Khelaïfi asegura que con el fichaje de Messi podrán convencer al joven extremo: "Es jugador nuestro, conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el PSG, se quedará. Dijo que quería tener un equipo competitivo y no puede hacer ahora un equipo más competitivo que este. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse, es parisino y se quedará".

Premiers pas et premier entraînement au Centre Ooredoo ! ✔️ #PSGxMESSIpic.twitter.com/fPjMbjM7YA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2021

Queda esperar al lunes, que, según La Gazzetta, el francés hablará para desvelar sus intenciones, luego de que el mismo diario afirmará que la llegada del argentino lo enfado por restarle cuota de pantalla y jerarquía en el vestuario.