México vence a El Salvador y se queda con el primer lugar del grupo A

La selección mexicana de fútbol venció este domingo por 1-0 a la de El Salvador con un gol de Luis Rodríguez, para quedarse con el primer lugar del grupo A de la Copa Oro y clasificarse a los cuartos de final.



México sufrió para derrotar a los salvadoreños, que en el segundo tiempo fueron superiores a sus rivales, pero no les alcanzó para derrotarlos.



Este resultado le permitió a los mexicanos llegar a siete puntos, mientras que El Salvador, que ya estaba clasificado a los cuartos, se quedó con seis unidades en el segundo lugar. Los rivales de ambas selecciones saldrán de los dos mejores del grupo D.



México dominó la primera mitad ante un El Salvador que trató de ofender por las bandas, pero sus centros no encontraron rematadores.



Los mexicanos aprovecharon su primer disparo a puerta para adelantarse en el marcador. Al minuto 26, Héctor Herrera metió un centro desde el medio campo a Luis Rodríguez, quien desde la banda derecha entró al área y disparó un pelota que golpeó al defensa Ronald Gómez para el 1-0.



En la segunda mitad, Rogelio Funes Mori erró al 50 una jugada con ventaja frente al arquero salvadoreño Mario González, quien detuvo con facilidad el débil disparo de delantero.



Después del yerro de Funes Mori, El Salvador se apoderó de los últimos minutos del partido. Joaquín Rivas al 62 remató una pelota que atajó el cancerbero mexicano Alfredo Talavera y Alexander Larín cobró al 71 un tiro libre que se estrelló en el poste.



- Ficha técnica:



1. México: Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Jesús Gallardo; Héctor Herrera (Osvaldo Rodríguez, m.86), Edson Álvarez, Érick Gutiérrez (Jonathan dos Santos, m.66); Orbelín Pineda (Erick Sánchez, m.86), Rogelio Funes Mori (Alan Pulido, m.75) y Jesús Corona.



Seleccionador: Gerardo Martino.



0. El Salvador: Mario González; Alexander Roldán, Eriq Zavaleta, Ronald Gómez, Alexander Larín; Narciso Orellana, Darwin Cerén (Isaac Portillo, m.87), Marvin Monterroza (Armando Moreno, m.60), Joshua Pérez (Juan Portillo, m.87); Joaquín Rivas y Jairo Henriquez (Walmer Martínez, m.75).



Seleccionador: Hugo Pérez.



Gol: 1-0, m.26: Luis Rodríguez.



Árbitro: Said Martínez de Honduras. Amonestó a Cerén, Orellana, Rodríguez, Salcedo, Pulido y Herrera.



Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo A de la Copa Oro de fútbol, celebrado en el Cotton Stadium, en Dallas, Texas. / EFE