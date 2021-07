El finlandés Lod marca el gol del triunfo de Minnesota ante Seattle

Fútbol Internacional

Domingo 18| 4:38 pm





EFE.

El mediocampista finlandés Robin Lod marcó el gol que permitió este domingo al Minnesota United ganar por 1-0 a los Seattle Sounders, que perdieron el invicto, en el último partido de la decimosexta jornada de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.



El único gol del partido llegó al minuto 81 cuando Lod acompañó muy bien la penetración del medio volante ofensivo, el danés Niko Hansen, que salió en la segunda mitad, y su centro desde el lado derecho fue perfecto para que el jugador finlandés, de pierna izquierda, rematase solo ante el arquero de los Sounders FC, Stefan Cleveland.



Antes del gol del Minnesota United, la oportunidad más clara de marcar la tuvieron los Sounders cuando al minuto 47 un remate del defensa francés Abdoulaye Cissoko, que había subido para un tiro de esquina, fue sacado el balón de la línea de meta por el delantero argentino Franco Fragapane, que había bajado a defender.



Pero los Sounders FC al final no pudieron conseguir el gol del empate y perdieron el único invicto que quedaba en la liga después de haber disputado 14 partidos, aunque el equipo de Seattle sigue al frente de la clasificación de la Conferencia Oeste con marca de 29 puntos (8-5-1).



Mientras que los Minnesota United con su triunfo dejó la marca en 18 puntos (5-3-5) para ocupar el sexto puesto dentro de la misma clasificación que los Sounders.



La nota destacada del partido fue la presencia de seis jugadores latinoamericanos en el once titular de los Sounders FC con los colombianos Jimmy Medranda, Fredy Montero y Yeimar Gómez, junto con el peruano Raúl Ruidíaz, el ecuatoriano Xavier Arriaga y el brasileño João Paulo.



Dentro de la clasificación de la Conferencia Este, el líder sigue siendo el New England Revolution con 27 puntos (8-3-3) después que ayer, sábado venció de visitante por 0-1 al Atlanta United, con gol del delantero argentino Gustavo Bou.