Cherchésov: La Eurocopa no se acaba en un partido

(EFE).- El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, aseguró hoy que, pese a la clara derrota ante Bélgica (3-0), la Eurocopa "no se acaba en un partido".



"El resultado está a la vista en el marcador. No hay nada que decir", comentó Cherchésov en la rueda de prensa posterior al partido en el estadio Krestovski.



Cherchésov consideró que su equipo arrancó bien, pero el gol encajado truncó sus planes.



"Recibimos un gol de la nada, lo que influyó en nuestro juego y, lo que menos me gustó, en nuestra moral", afirmó.



Una vez los belgas se pusieron por delante en el marcador, "ya fue muy difícil quitarles el balón".



"Modificamos el sistema en la segunda parte, pero no creamos ocasiones claras", apuntó.



Sea como sea, insistió en que "el torneo no se acaba en un partido" y que su equipo intentará derrotar el 16 de junio a Finlandia, que hoy batió a Dinamarca (1-0) en Copenhague.



No le gustó al técnico ruso la pregunta sobre por qué su equipo no hincó la rodilla para denunciar el racismo, como hizo Bélgica, cuyos futbolistas fueron silbados por la afición rusa al arrodillarse antes del pitido inicial.



"Esa pregunta no tiene nada que ver con el fútbol", le espetó al reportero.EFE