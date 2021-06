Países Bajos sufre sin Van Dijk

Fútbol Internacional

(EFE).- Países Bajos sufrió para conseguir un empate (2-2), frente a una Escocia plagada de bajas, en un amistoso en el que el combinado de Frank de Boer cometió atrás varios errores imperdonables y echó de menos a Virgil van Dijk.



El central del Liverpool vio desde las gradas las sucesivas equivocaciones de la defensa neerlandesa. El seleccionador Frank de Boer deberá pulirla al máximo en la próxima semana y media para evitar hacer el ridículo en la Eurocopa. La “Naranja Mecánica” se salvó de la vergüenza gracias a los dos goles de Memphis Depay, el segundo al filo del pitido final.



De Boer introdujo un par de sorpresas en el once inicial, pues metió al delantero Wout Weghorst, que solo ha vestido cuatro veces la camiseta naranja, e hizo debutar al defensa debutante Jurrien Timber. Así mismo, optó por un 5-3-2, dibujo que apenas ha utilizado en el último año.



Bajo los palos estuvo Tim Krul, guardameta del Norwich City que se disputa con Maarten Stekelenburg la titularidad para la Eurocopa. No está en ese duelo el arquero del Valencia Jasper Cillessen, descartado para el torneo continental debido a su contagio por covid-19



Frenkie de Jong y Georginio Wijnaldum jugaron solo la primera media hora de juego, unos cambios de los que advirtió el seleccionador antes del partido con el objetivo de no sobrecargarlos. Cuando la “Naranja Mecánica” atacó, De Jong se mantuvo unos metros por detrás para salvaguardar la posición, un rol más defensivo que el mostrado habitualmente en el Camp Nou





Escocia por su parte se presentó en el amistoso sin cinco de sus hombres habituales, -Marshall, O'Donnell, Hanley, McGinn y Adams-, los cuales se quedaron en Alicante, ciudad donde la selección se concentra para la Eurocopa.



Steve Clarke dibujó un 4-3-3 en el césped, hizo debutar al centrocampista del Celtic David Turnbull y dejó en el banquillo a Scott McTominay, del Manchester United, y a Billy Gilmour, del Chelsea, pues ambos jugaron la semana pasada la final de la Liga Europa y la Liga de Campeones respectivamente



El primer gol de Escocia se debió a un clamoroso error de Países Bajos en un saque de puerta. Krul sacó en corto y la presión de los delanteros obligó a Matthijs de Ligt a sacarse de encima la pelota con un pase largo que Depay no pudo controlar. El esférico cayó en las botas de Hendry y el delantero del Celtic, con un disparo raso, batió a Krul.



Se desesperaba De Boer desde la banda, que no se explicaba el fallo de los suyos. No fue la única vez que la “Oranje” tuvo problemas a la hora de salir con el balón jugado. Las líneas adelantadas de los atacantes escoceses, sumadas a la imprecisión de la defensa, hicieron perder a los segundos varios balones.



Afortunadamente para el seleccionador neerlandés, la reacción de sus hombres fue casi instantánea. Seis minutos después del tanto escocés, Georginio Wijnaldum rompió con un desmarque la línea defensiva escocesa y cabeceó hacia atrás un pase aéreo. Depay, desde el borde del área, no la dejó botar y remató de volea con la izquierda a la base del palo, en una preciosa ejecución que sumó las tablas en el marcador.



La segunda parte comenzó como la primera, con Países Bajos dominando la posesión del balón pero sin crear ocasiones peligrosas. Pasado el minuto 60, Clarke introdujo un triple cambio con el que acertó de pleno.



El origen del segundo gol de Escocia estuvo en un contraataque. Andy Robertson enfiló la banda izquierda a toda velocidad y metió la pelota al área pequeña, donde deberían haber estado De Roon o De Ligt. En su lugar se encontraba el delantero centro Kevin Nisbet, que no llevaba ni dos minutos en el césped, y marcó a placer.



El tanto sirvió para que la “Oranje” sacara las garras. Primero fue un disparo de Depay, luego otro de Quincy Promes y después otro de Van Aanholt que obligó al portero Gordon a meter una buena mano. El sevillista Luuk de Jong entró para los últimos cinco minutos, aunque no obtuvo premio.



Cuando parecía que el encuentro estaba resuelto, Depay hizo otra de las suyas. Escocia provocó una falta innecesaria al borde el área y el delantero del Olimpique de Lyon se encargó del tiro libre con un buen disparo de rosca hacia el lado donde estaba Gordon, pero el guardameta hizo la estatua. El 2-2 subió al marcador y evitó la vergüenza de Países Bajos, que deberá darse prisa para enmendar sus errores antes del comienzo de la Eurocopa





- Ficha técnica:



2. Países Bajos: Krul; Wijndal (m. 69: Van Aanholt), De Ligt, De Vrij (m.85: Luuk de Jong), Timber (m. 69: Berghuis), Dumfries; Frenkie de Jong (m. 31: Klaassen), Wijnaldum (m. 31: Gravenberch), De Roon; Depay, Weghorst (m. 69: Promes).



2. Escocia: Gordon; Robertson, Cooper (m. 61: Gallagher), Hendry, Tierney (m. 69: Tierney); Turnbull, C. McGregor, Armstrong; Christie, Dykes (m. 61: Nisbet), Forrest (m. 61: Fraser).



Goles: 0-1, m.11: Hendry. 1-1, m.17: Depay. 1-2, m.63: Nisbet. 2-2, m.88: Depay.



Árbitro: Vitor Ferreira (POR) mostró tarjeta amarilla a De Ligt, de Países Bajos.







Incidencias: Partido amistoso preparatorio para la Eurocopa jugado a puerta cerrada en el estadio Estádio Algarve en Faro, Portugal. EFE