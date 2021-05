Brasil llama a Neymar y a Vinicius y recupera a Dani Alves para eliminatorias

Fútbol Internacional

Viernes 14| 12:11 pm





El técnico de la selección brasileña de fútbol, Tite, convocó este viernes a los delanteros Neymar, del París Saint-Germain, Vinicius Junior, del Real Madrid, y Gabigol, del Flamengo, para los partidos ante Ecuador y Paraguay de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.



La lista divulgada por el seleccionador también incluye al veterano Dani Alves, del Sao Paulo, que regresa a sus 38 años a una convocatoria de la Canarinha después de una larga ausencia.



"Tiene una larga carrera y un buen histórico con la selección, principalmente en partidos de eliminatorias. Y tenemos la felicidad de ver a Dani (Alves) jugando a un alto nivel", indicó el técnico en una rueda de prensa.



El lateral Renan Lodi, del Atlético Madrid, y el central Eder Militao, que atraviesa un excelente momento en el Real Madrid, igualmente formarán parte de la delegación de la pentacampeona del mundo para los dos próximos compromisos de las eliminatorias.



En la ofensiva, además de Neymar, Roberto Firmino y Gabriel Jesus, el trío de atacantes titular, el seleccionador podrá contar con Gabriel Barbosa 'Gabigol', una de las piezas fundamentales del Flamengo, vigente campeón de la Liga brasileña.



Tite destacó la "libertad creativa" de la máxima estrella de su nómina, Neymar, al que comparó como "un arco y una flecha" por sus características de construir y finalizar jugadas.



"Intentamos potenciar dentro de la estructura del equipo todo ese talento que él tiene para que lo muestre. Jugará de la misma forma que viene jugando en la selección y en el PSG", expresó.



Por el contrario, el lateral Marcelo y el extremo Rodrygo Goes, ambos jugadores también del Real Madrid, se quedaron fuera de la lista.



Sobre esas y otras ausencias, Tite afirmó que cuenta con un amplio abanico de jugadores disponibles, alrededor de 50, según dijo, y que lo que busca en sus convocatorias es mantener una "espina dorsal", pero con "diversidad".



"Tenemos a Vinicius, que es un jugador que está afirmándose cada vez más. También a Rodrygo (Goes, del Real Madrid) y otros jugadores de la selección olímpica, algunos de los cuales permanecen (en la absoluta)" y otros no, añadió.



Brasil es líder de las eliminatorias suramericanas con 12 puntos, tras cuatro victorias en igual número de partidos.



En su mejor arranque de la competición en más de cincuenta años, la Canarinha es la única selección suramericana que ha vencido sus cuatro primeros duelos, frente a Bolivia (5-0), Perú (2-4), Venezuela (1-0) y Uruguay (0-2).



Por detrás aparece Argentina, con 10 puntos, y Ecuador, con 9, selección a la que se enfrentará el 4 de junio en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre.



Cuatro días después viajará hasta Asunción para medirse con Paraguay, cuarta con 6 puntos y aún invicta (un triunfo y tres empates).



De esta forma, Brasil volverá a entrar en escena seis meses después de su última presentación, que fue el pasado 17 de noviembre en el triunfo a domicilio sobre Uruguay.



En marzo estaban previstas dos nuevas fechas de eliminatorias mundialistas, pero fueron suspendidas debido al agravamiento de la pandemia del nuevo coronavirus en la región.



Tite señaló que esos largos parones "perjudican" a todas las selecciones, pero que desgraciadamente son una "realidad".



"Tenemos que tener la capacidad de mantener un nivel alto, mantener una calidad alta. Es un desafío. Las circunstancias llevan a eso", completó.



- Lista de convocados:



Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).



Defensas: Dani Alves (Sao Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica), Marquinhos (PSG) y Thiago Silva (Chelsea).



Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) y Lucas Paquetá (Olympique Lyon).



Delanteros: Everton 'Cebolinha' (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa 'Gabigol' (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) y Vinicius Junior (Real Madrid). EFE