Patronato sorprende y vence a Boca Juniors

Buenos Aires. Boca Juniors, ya clasificado a los cuartos de final, cayó este sábado por 1-0 en su visita al Patronato en la decimotercera y última jornada de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de Argentina.



En el minuto 74, Lautaro Torres convirtió el único gol del compromiso por el Grupo B del certamen y le dio al Patronato una victoria ante el Xeneize por primera vez en su historia.



Aunque Boca, que dirige Miguel Ángel Russo y que jugó con suplentes, es segundo de la zona con 22 unidades, puede descender al tercer lugar si Talleres vence a Lanús este domingo.



En los cuartos de final del torneo, además de Boca, ya están instalados Colón, Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.



Banfield abrió la jornada este sábado con un triunfo por 0-1 ante Godoy Cruz, con gol de Ramiro Enrique, y sigue con opciones de acceder a cuartos en el Grupo A, pero no depende de sí mismo.



El Taladro, ahora con 20 puntos y en la cuarta casilla, queda pendiente de lo que hagan River Plate, Rosario Central y Racing, que lo pueden superar este domingo en la tabla de clasificación.



El Atlético Tucumán, por su parte, goleó por 5-0 a Defensa y Justicia y aunque es cuarto en el Grupo B con 18 puntos sigue con respirador artificial, ya que para avanzar necesita que este domingo el Unión pierda ante el líder Colón, que Independiente no le gane al Huracán y que tampoco lo haga Lanús contra Talleres.



El líder del Grupo B y clasificado con antelación a cuartos de final, Vélez Sarsfield, aplastó este sábado por 0-5 a Gimnasia de La Plata con un doblete de Ricardo Centurión y otros tantos de Cristian Tarragona, Agustín Bouzat y Thiago Almada.



Con ese triunfo, Vélez se consolida en la cima con 31 enteros.



La decimotercera fecha se completa este domingo con los partidos: Arsenal-Central Córdoba, Racing Club-San Lorenzo, River Plate-Aldosivi, Argentinos Juniors-Estudiantes, Platense-Rosario Central, Huracán-Independiente, Lanús-Talleres, Newell's Old Boys-Sarmiento de Junín y Colón-Unión. EFE