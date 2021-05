Estudiantes vence a Platense y se clasifica para los cuartos de final

Fútbol Internacional

(EFE).- Estudiantes de La Plata venció este lunes al recién ascendido Platense por 2-0 en el cierre de la penúltima jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y se clasificó para los cuartos de final del torneo.



Los goles los hicieron Fabián Noguera y Lucas Rodríguez, en el primer tiempo.



A falta de una jornada para el final de la primera instancia, Colón de Santa Fe lidera la Zona A con 24 puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con 22, San Lorenzo con 21 y River Plate con 18 unidades (+11 de diferencia de gol).



Fuera de la zona de clasificación, también con 18 puntos, están Rosario Central (+1) y Racing Club (0).



Platense sigue décimo segundo con once puntos, misma cantidad que el colista Arsenal.



En el otro partido jugado esta jornada, el recién ascendido Sarmiento y Gimnasia de La Plata empataron sin goles.



Esta igualdad dejó a Gimnasia sin posibilidades de clasificarse para la siguiente instancia.



Vélez lidera la Zona B con 28 unidades, seguido por Boca Juniors con 22, Talleres con 20 y Unión con 18.



Gimnasia quedó séptimo con 15 unidades, detrás de Independiente (17) y Lanús (16).



Sarmiento quedó décimo primero con once puntos.



RESULTADOS DESTACADOS



En esta jornada, Colón le ganó a Arsenal por 2-0, Boca a Lanús por 1-0, Atlético Tucumán a Independiente por 0-1, San Lorenzo a Godoy Cruz por 1-0, Banfield a River Plate por 1-0, Central Córdoba a Racing Club por 1-0 y Rosario Central goleó al Newell's Old Boys de Germán 'el Mono' Burgos por 3-0 en el clásico rosarino.



Colón, Estudiantes, Vélez y Boca Juniors son los equipos que ya se clasificaron para los cuartos de final. EFE