Hermanas de Maradona: "Nuestro amado Diego no merecía morir así"

Rita , Ana María, Elsa y Claudia Maradona, hermanas del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, pidieron este lunes Justicia por su hermano tras conocerse el informe que elaboró la junta médica y aseguraron que el campeón del mundo "no merecía morir así".



"Nos duele ver a algunos actores de esta causa pasearse por los medios de comunicación como si se tratase de un show y no de la muerte de nuestro amado Pelu", dice el comunicado enviado a los medios.



En el texto piden la "máxima pena" para los "responsables" de la muerte de su hermano.



"Nuestro amado Diego no merecía morir así. Seguiremos buscando la verdad y la Justicia como todo el pueblo argentino. Desde el cielo nuestro Pelu nos guía y nos da fuerzas"", dice el comunicado.



Las familiares del campeón del mundo con Argentina en México 1986 expresaron su "indignación" porque consideran que la filtración del informe médico a la prensa, ocurrido el viernes, "violó la intimidad" de Diego Maradona.





LAS CONCLUSIONES DEL INFORME



La junta conformada por la Justicia argentina para investigar la posible negligencia médica en la muerte de Maradona concluyó que el desempeño del equipo de salud fue "inadecuado, deficiente y temerario".



Los investigados por la Justicia argentina son el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera de Maradona, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.



"El actuar del equipo de salud que atendía a Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario. El señor DAM (las iniciales de Diego Armando Maradona), al menos desde la internación en (el sanatorio) IPENSA, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud", destacan la investigación.



Además, afirma que "fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente" y que Maradona "debería haber sido evaluado en profundidad de su riesgo cardiovascular y posibles cardiopatías" porque tenía una "historia previa de insuficiencia cardiaca".





LA MUERTE DEL ASTRO



El excapitán y exseleccionador de Argentina falleció el 25 de noviembre de 2020 en un barrio de las afueras de Buenos Aires y la autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".



También descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".





LA DEFENSA DE LA PSIQUIATRA



El abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, dijo este lunes desde la puerta de la Fiscalía que "parecería" que se está "buscando a toda costa un culpable".



"No siempre que hay una muerte hay una responsabilidad penal de un equipo de salud", aseguró.



"La conclusión de los peritos de Cosachov es que el paciente falleció por una patología preexistente que no guarda ningún tipo de relación con la actividad psiquiátrica realizada por la doctora Cosachov ni con la medicación que ella le indicó", añadió.





LA VERSIÓN DE LA ENFERMERA



Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, dijo a la prensa que el informe responsabiliza a "los médicos tratantes" y no a su defendida.



"El servicio de atención médica y los médicos tratantes tuvieron falencias muy graves y el servicio de enfermería fue muy malo, no así la actuación de los enfermeros", afirmó.



"Este informe dice que a la enfermera Dahiana Madrid no la dejaban entrar. Que el servicio estaba organizado de esa manera, hecho sabido por los médicos tratantes, los jefes, los familiares, las hijas, Verónica Ojeda y todos los convivientes", concluyó.



El informe, que se filtró el viernes, fue presentado a la Justicia este lunes. EFE