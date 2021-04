Dura crítica de Sampaoli a la Superliga: "Es un atentado contra la igualdad"

Fútbol Internacional

El argentino Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella -único club francés vencedor de una Liga de Campeones-, criticó este jueves el proyecto de la Superliga europea, al que tildó de "atentado contra la igualdad".



"No tengo las herramientas para decir si es sancionable o no (a los doce clubes que han apoyado la Superliga). Sería muy importante que ese atentado contra la igualdad genere un análisis global de lo que está sucediendo para, en vez de que las instancias se separen mucho más, se acerquen un poco", dijo Sampaoli en una rueda de prensa.



El exseleccionador de Chile y de Argentina se felicitó por el hecho de que el Marsella se haya "desmarcado" del proyecto impulsado por el Real Madrid. "Habló el dueño (el empresario estadounidense Frank McCourt) y dijo que estaba lejos de esa opción".



El club del sur de Francia -vencedor de la Liga de Campeones en 1993- no figuraba entre los 12 fundadores de la Superliga y tampoco estaba previsto que fuese invitado a participar en un primer momento, pues la plaza reservada para Francia estaba, en un principio, asignada al París Saint-Germain (PSG).



Sampaoli, extécnico del Sevilla y de los brasileños Santos y Atlético Mineiro , ahondó en sus críticas al plan de los clubes más ricos de Europa.



"Creo que en el mundo del fútbol, y en el mundo en general, el tema más importante para resolver es la desigualdad y básicamente la desigualdad de oportunidades. O sea, no me parece extraño que un grupo de gente poderosa económicamente se haya puesto de acuerdo para quitarle a los que menos tienen", concluyó. EFE