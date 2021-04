Milner: "No me gusta la Superliga y espero que no ocurra"

Fútbol Internacional

Lunes 19| 8:26 pm





LONDRES. James Milner, centrocampista del Liverpool, dijo este lunes que no le gusta la Superliga europea y que espera que no llegue a concretarse.



El jugador inglés atendió a los medios de comunicación tras el empate a uno contra el Leeds United.



"Como piensa todo el mundo, hay muchas preguntas por resolverse. Solo puedo dar mi opinión. No me gusta y espero que no llegue a ocurrir", dijo a Sky Sports el capitán del Liverpool, uno de los clubes fundadores de la Superliga.



Milner es de los primeros futbolistas de uno los clubes fundadores en posicionarse contra la Superliga, junto a Bruno Fernandes, del Manchester United, y Joao Cancelo, del Manchester City. EFE