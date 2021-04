Javier Aguirre deberá aislarse y pagar una multa por violar el aislamiento

El entrenador no siguió los protocolos de bioseguridad correspondientes / Foto cortesía

Fútbol Internacional

Miércoles 14| 10:18 am





El entrenador de los Rayados de Monterrey, Javier Aguirre, deberá aislarse hasta confirmar que está sano y pagará una multa económica, después de violar el aislamiento para evitar la propagación de la covid-19.



La Federación Mexicana de Fútbol confirmó la sanción dictada por su comisión disciplinaria después de que Aguirre, de 62 años apareciera en una fiesta, que, según el entrenador, fue familiar.



En las últimas horas en redes sociales divulgaron un vídeo en el que aparece Aguirre en un baile en una boda, lo cual llevó a la Liga Mx a dar traslado del caso a la comisión disciplinaria.



"No seguí el protocolo correspondiente; estoy vacunado, las tres o cuatro personas mayores que estábamos ahí, incluida mi esposa, estamos vacunados, pero aun así no hice una cosa correcta y debo asumir las consecuencias", dijo Aguirre en un vídeo difundido por los Rayados.



El entrenador, que en España también dirigió a Osasuna, Zaragoza, Espanyol y Leganés, tomó las riendas de los Rayados de Monterrey a inicio de este año y lo tiene en el tercer lugar de la clasificación del torneo Clausura.



El equipo también juega la Liga de Campeones de Concacaf, en la que este jueves recibirá al Atlético Pantoja de República Dominicana, al que goleó por 0-3 en el duelo de ida de los octavos de final.



En el vídeo de disculpa Aguirre recordó que en su equipo cumplen los protocolos de manera escrupulosa y le hizo una invitación a la sociedad para no bajar la guardia y seguir peleando contra la pandemia.



Con siete victorias, cuatro empates, dos derrotas y 25 puntos, el Monterrey va tercero en el Clausura, en el que es señalado como uno de los favoritos para discutir el título.



El equipo tiene un partido pendiente que jugará como local con las Chivas de Guadalajara el próximo 21 de abril, en el cual tendrá la oportunidad de sumar tres puntos más y acercarse a la clasificación directa a la liguilla.



Además de ese encuentro, en el cierre de la fase regular del Clausura el equipo recibirá al Pachuca el próximo domingo, visitará a los Tigres UANL, el 24 de abril y jugar en su estadio con el Mazatlán, el 1 de mayo. EFE