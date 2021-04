Ben Yedder acosa al líder

Fútbol Internacional

Domingo 11| 1:02 pm





El delantero Wissam Ben Yedder proporcionó la victoria ante el colista, el Dijon, del Mónaco (3-0) que prolongó su acoso al liderato de la Ligue 1 que mantiene el Lille, a falta de seis jornadas para el cierre de la competición.



El tercer triunfo seguido mantiene al conjunto de Niko Kovac con todas las opciones de alcanzar el primer puesto. Tercero en la tabla, está a un punto del segundo, el París Saint Germain, y a cuatro del líder, el Lille.



La visita del Dijon al Estadio Luis II no se desatascó hasta la segunda parte. Fue clave la entrada en el césped del español Cesc Fábregas, que ocupó el lugar de Rubén Aguilar y, sobre todo, de Ben Yedder, que sustituyó a Sofiane Diop.



El exjugador del Sevilla revolucionó el partido. A los cuatro minutos de la segunda parte provocó un penalti. Fue agarrado por Bruno Ecuele. Lanzó desde los once metros Ben Yedder pero falló. El rechace lo recogió el montenegrino Stevan Jovetic que batió a Saturnin Allagbe para establecer el 1-0.



Cinco después, Ben Yedder firmó el segundo tras aprovechar un balón recibido por Aleksandar Golovin.



Redondeó su gran actuación el internacional francés a un minuto del final, cuando una falta dentro del área de Fouad Chafik fue señalada como penalti. Ben Yedder asumió otra vez la responsabilidad y no falló esta vez. Marcó su segundo gol del partido y selló el triunfo monegasco. EFE