Comienzan las eliminatorias directas de la Concachampions para Savarese y los suyos

Tegucigalpa. Un alicaído Marathón, de Honduras, recibirá este martes al Portland Timbers, de Estados Unidos, en el juego de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Dirigido por el argentino Héctor Vargas, el Marathón, de San Pedro Sula, ha tenido una mala racha en el torneo Clausura del fútbol local, en el que es último del grupo A con nueve puntos en diez partidos.



El equipo viene de vencer por 1-0 al Platense, en lo que ha sido su segundo triunfo en el Clausura, a lo que suma tres empates y cinco derrotas.



Pese al mal desempeño del club, Vargas abriga la esperanza de que su jugadores, alentados por el triunfo ante el Platense, hagan un buen partido frente al Portland Timbers, que ha estado sin actividad porque la competición en Estados Unidos no se ha iniciado.



Sin embargo, el equipo estadounidense viene resuelto a llevarse un buen resultado y con ese objetivo llegó el sábado a San Pedro Sula para aclimatarse suficiente.



El timonel del Portland Timbers, Giovanni Savarense, dijo en la víspera que el hecho de que el Marathón atraviese por un mal momento, no es para confiarse y que el martes su equipo espera no tener sorpresas del rival.



"Nos hemos preparado muy bien para este encuentro", enfatizó Savarense, quien además considera que el rival tiene buenos jugadores que buscarán hacer daño.



"Nosotros queremos dar un paso importante y el resultado del primer encuentro puede ser fundamental", acotó.



El partido se jugará sin público por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras.



El choque de vuelta se disputará en el Providence Park, de Portland (Estados Unidos).



- Probables alineaciones:



Marathón: Denovan Torres; Emilio Izaguirre, Adrián Ramírez, Carlos García, Wilmer Crisanto; Luis Garrido, Edwin Solano, José Vigil, Kevin Hoyos; Bryan Castillo y Ryduam Palermo.



Entrenador: Héctor Vargas.



Portland Timbers: Steve Clark; Larrys Mabiala, Darío Zuparic, Ismaila Jome, Jorge Villafaña; Christian Paredes, Diego Chará, Renzo Zambrano, Diego Valeri; Felipe Mora y Andy Polo.



Entrenador: Giovanni Savarense.



Árbitro: Pendiente de confirmación.



Estadio: Olímpico Metropolitano, de San Pedro Sula.



Hora: 16.00 local (22.00 GMT). / EFE