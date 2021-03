Gerard Moreno, al fin ante Kosovo

Fútbol Internacional

Gerard Moreno podrá reaparecer con la selección española en Sevilla ante Kosovo, en el tercer partido de clasificación al Mundial2022, tras perderse los encuentros ante Grecia y Georgia por una elongación muscular en los isquiotibiales, y se perfila como una de las novedades del equipo titular de Luis Enrique Martínez.



El seleccionador español decidió no llamar nadie y esperar hasta el último momento a Gerard Moreno, el máximo artillero nacional de LaLiga Santander, que se incorporó hace una semana a la concentración de España con un problema muscular del último encuentro del Villarreal.



Luis Enrique ha apostado en los dos primeros partidos de clasificación para la gran cita de Catar por Álvaro Morata como nueve. Fue el autor del tanto ante Grecia pero frente a Georgia apenas disfrutó de ocasiones para marcar. Completó los dos partidos y en Sevilla todo apunta al relevo en la referencia ofensiva de la selección.



Gerard Moreno comenzó la concentración con tratamiento fisioterapéutico, pasó a realizar trabajo de campo con un recuperador y en la víspera del duelo en Tiflis, ya fue uno más junto al resto de sus compañeros. Apenas una sesión con el grupo y suspendida por culpa del apagón en el Dinamo Arena, provocó que Luis Enrique decidiese no forzar la vuelta del punta y fuese el descarte que tenía que realizar en la convocatoria.



Los entrenamientos de lunes y martes de la selección española en Sevilla, servirán para que Gerard muestre su estado y se confirme su regreso. Autor de cuatro tantos en nueve internacionalidades, el delantero quiere aprovechar su oportunidad para reivindicarse con goles de cara a ser uno de los elegidos para la disputa de la próxima Eurocopa.



Como ocurrió en Tiflis, donde Luis Enrique introdujo siete cambios en el once titular, habrá nuevos retoques del asturiano para el encuentro que se disputará el miércoles en La Cartuja. Se espera la vuelta de Sergio Ramos al centro de la defensa tras quedarse sin un solo minuto el capitán en Georgia. Jugadores como Marcos Llorente, Rodri, Thiago y Dani Olmo, son bazas para dar aire fresco al equipo desde el inicio. EFE