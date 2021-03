Dembelé, Mendy y Lemar regresan a la selección francesa

Fútbol Internacional

El barcelonista Ousmane Dembelé y el jugador del Atlético de Madrid Thomas Lemar y el madridista Ferland Mendy regresan a la selección francesa para los tres próximos partidos internacionales, los últimos antes de la Eurocopa.



El seleccionador, Didier Deschamps, convocó este jueves también al joven centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombélé, pero se cae el atacante del Betis Nabil Fekir.



Francia jugará tres duelos de la fase de clasificación para el Mundial de 2022, el primero en casa y dos como visitante: el 24 contra Ucrania en Saint-Denis, el 28 frente a Kazajistán y el 31 contra Bosnia-Herzegovina.



En la lista, de 26 jugadores, tres más de los que podrá convocar para la Eurocopa, figuran también los barcelonistas Clément Lenglet y Antoine Griezmann, y el defensa del Real Madrid Raphael Varane.



Deschamps explicó que su elección para los 23 que jugarán la Eurocopa "no está cerrada" y que todo dependerá del rendimiento de los jugadores en sus clubes, aunque reconoció que quienes suelen ir a la selección tienen cierta ventaja.



En el caso de Dembelé, que a sus 23 años cuenta con 21 partidos internacionales y fue uno de los ganadores del pasado Mundial, no acudía a la selección desde noviembre de 2018, a causa de las lesiones.



"Ha tenido muchas lesiones pero lleva ya varias semanas jugando de forma regular y ha recuperado su capacidad atlética y su juego especial que marca la diferencia y mete goles. Es verdad que podría meter más, tiene que mejorar la eficacia", señaló.



Deschamps, que destacó su polivalencia en el ataque, recordó que Dembelé siempre ha sido uno de sus atacantes favoritos y que su ausencia en los últimos meses se debió a las lesiones.



"Es joven, ha tenido mala suerte con las lesiones, pero su carrera empezó muy pronto y ya tiene una carrera de alto nivel. Las lesiones le han frenado mucho, tiene que ganar en madurez y tener más suerte con las lesiones. Lo que hace hoy lo hacía ya hace unos años, no hay que olvidar que fue campeón del mundo", aseguró.



El seleccionador también destacó el cambio de tendencia de Lemar, otro excampeón del mundo, que no era convocado por Deschamps desde noviembre de 2019 y que regresa al equipo.



"Desde hace unas semanas es más consistente, apenas jugaba y ahora su nivel de rendimiento es muy superior", señaló el seleccionador, quien indicó que el exjugador del Mónaco, titular habitual esta temporada en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, puede ser alineado como centrocampista ofensivo o como delantero.



También alabó Deschamps la polivalencia de Mendy, que ya estuvo en la selección en octubre pasado y que parece consolidarse como uno de los defensas preferidos del técnico.



"Tiene la capacidad de jugar en ambos lados, ha hecho algunos partidos con el Madrid a la derecha, aunque juega mucho más a la izquierda. Creo que es su posición natural", comentó.



Deschamps señaló que Mendy tiene mucha competencia en su puesto, aunque reconoció que el hecho de jugar en el Madrid le da una mayor exposición mediática que a su principal rival por el puesto, el exbarcelonista Lucas Digne, que está en el Everton.



El técnico también reconoció la recuperación de Ndombelé con su club y se felicitó del retorno tras una larga lesión de Paul Pogba, a quien consideró uno de los "pesos pesados" del vestuario.



Deschamps aseguró que jugadores como Eduardo Camavinga o el sevillista Koundé no figuran en la lista porque decidió dar preferencia a la sub-21, que se juega el Europeo, pero que tras esa competición pueden ser convocados con la absoluta.







- Convocatoria de Deschamps:



Porteros: Alphonse Areola (Fulham/ING), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Lille/FRA), Steve Mandanda (Marsella/FRA)



Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon/FRA), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Presnel Kimpembe (París SG/FRA), Clément Lenglet (Barcelona/ESP), Ferland Mendy (Real Madrid/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING)



Centrocampistas: N'Golo Kanté (Chelsea/ING), Tanguy Ndombélé (Tottenham/ING), Paul Pogba (Manchester United/ING), Adrien Rabiot (Juventus de Turín/ITA), Moussa Sissoko (Tottenham/ING)



Delanteros: Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Ousmane Dembelé (Barcelona/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Thomas Lemar (Atlético de Madrid), Anthony Martial (Manchester United/ING), Kylian Mbappé (París SG/FRA). EFE