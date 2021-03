El Gremio golea al Ayacucho con triplete de Diego Souza

Fútbol Internacional

Miércoles 10| 11:31 pm





Río de Janeiro, 10 mar (EFE).- El Gremio, con un triplete de Diego Souza, goleó sin dificultades por 6-1 al Ayacucho peruano en partido de ida de la fase dos de la Copa Libertadores, lo que le permite viajar con tranquilidad y una amplia ventaja a Quito, a donde fue transferido el partido de vuelta la próxima semana.



Con una gran actuación del centrocampista chileno César Pinares, un triplete del goleador Souza y tantos de Ferreira, David Braz y Guilherme Azevedo, el Gremio fue una apisonadora en el primer tiempo, en que anotó sus primeros cuatro goles, y se dedicó a administrar la amplia ventaja en el segundo.



El conjunto tricolor de Porto Alegre avanzará a la próxima fase de la Libertadores con un empate o incluso perdiendo por cuatro goles de diferencia en su visita a la capital ecuatoriana ante un Ayacucho que no podrá jugar en su casa -ni en su país- por las dificultades impuestas por la pandemia de la covid-19.



El resultado, con el que el Gremio igualó su mayor goleada hasta ahora en la Libertadores (6-1 al Universidad Los Andes venezolano en 1984), le permite al técnico Renato Gaúcho conformar sus planes de viajar sin sus principales jugadores a Quito.



El vencedor del duelo entre el Gremio y Ayacucho se medirá en la tercera fase al ganador de la llave entre el Unión Española chileno y el Independiente del Valle ecuatoriano para definir a uno de los clasificados a la fase de grupos de la Libertadores. Los chilenos están en ventaja tras su victoria por 1-0 en casa en la ida.



El Gremio presionó desde el primer minuto y abrió el marcador a los 4, tras tres tiros de esquina, con un gol del zaguero David Braz, que recibió dentro del área una precisa asistencia de Pinares.



Con el gol tempranero y ante la debilidad del Ayacucho, el club tricolor de Porto Alegre se lanzó al ataque permanentemente con una gran actuación especialmente de Souza, que a los 9 y a los 15 minutos por poco anota el segundo.



El campeón peruano, en su primer partido por la Copa Libertadores en su historia, aceptó el dominio del Gremio en el primer tiempo y casi no consiguió pasar de la intermediaria en sus pocas ofensivas.



Tras mucho insistir, el conjunto brasileño finalmente anotó su segundo gol a los 27 minutos por intermedio de Ferreira, que recibió un pase de Pinares en profundidad y, sin nadie marcándolo, tan sólo tuvo que eludir al portero Cavallotti antes de aumentar la ventaja.



El tercero llegó poco después, a los 32 minutos, luego de que Souza cobrara con perfección un penalti marcado por falta sobre Alisson dentro del área del Ayacucho.



El mismo Souza anotó el cuarto a los 40 minutos con un disparo dentro del área y tras una jugada nuevamente de Pinares.



Pese a la fácil goleada en el primer tiempo, el Gremio no desaceleró en el segundo y puso nuevamente al Ayacucho contra las cuerdas con jugadas que casi siempre pasaron por Pinares.



Ferreira desperdició dos claras oportunidades de aumentar aún más el marcador a los 58 minutos, cuando pateó sin puntería, y a los 59 minutos, cuando Cavallotti adivinó la dirección de su cabezazo.



Los ímpetus del Gremio terminaron cuando Renato Gaúcho decidió darle descanso a Alisson y a Maicon, dos de sus principales jugadores.



Los cambios animaron al Ayacucho, que finalmente comenzó a llegar con posibilidades de gol, primero con Regalado y luego con Arce, antes de que el zaguero Quina, tras el cobro de un tiro de esquina, descontara para los peruanos.



Pero Guilherme Azevedo, que acababa de entrar, anotó el quinto de los locales y Souza anotó el sexto -el tercero personal y el más bonito de la noche- a pocos minutos del final, para consolidar la goleada por 6-1.



La goleada le devolvió el ánimo al Gremio luego de la derrota del pasado domingo frente al Palmeiras que lo privó de conquistar un nuevo título de la Copa do Brasil.



- Ficha técnica:



6. Gremio: Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, David Braz, Diogo Barbosa (m.46, Bruno Cortez); Maicon (m.63, Isaque), Matheus Henrique (m.78, Lucas Silva), César Pinares (m.74, Thaciano); Alisson (m.63, Guilherme Azevedo), Diego Souza y Ferreira.



Entrenador: Renato Gaúcho.



1. Ayacucho: Maximiliano Cavallotti; Héctor Salazar (m.80, Pablo Lavandeira); Carlos Beltrán, Ninzum Quina, Jesús Mendieta (m.92, Joaquín Aguirre); Guillermo Firpo, Leandro Sosa, Enmanuel Páucar (m.46, Anthony Aoki), Robert Ardiles (m.74, Roberto Villamarín); Janio Pósito (m.46, Ítalo Regalado) y Othoniel Arce.



Entrenador: Walter Fiori.



Goles: 1-0, m.4: David Braz. 2-0, m.28: Ferreira. 3-0, m.33: Diego Souza. 4-0, m.41: Diego Souza. 4-1, m.73: Quina. 5-1, m.79: Guilherme Azevedo. 6-1, m.86: Diego Souza.



Árbitro: el ecuatoriano Augusto Aragón amonestó a Salazar, Mendieta, Matheus Henrique y Firpo.



Incidencias: partido de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores disputado sin público en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. EFE